Terribile incidente frontale alle porte di Carbonia: motociclista muore dopo l'impatto con un suv

Altra scia di sangue sulle strade italiane. Lungo la mattinata di sabato 13 gennaio 2024, alle porte di Carbonia, si è verificato un terribile incidente frontale che è costato la vita ad Andrea, 38 anni.

Incidente frontale a Carbonia: motociclista di 38 anni perde la vita

L’uomo era in sella alla sua moto. In via Aspromonte, a poca distanza dalla rotatoria che immette sulla Statale 126, si è scontrato frontalmente con un suv e non ha avuto scampo.

La vittima era di Carbonia.

Ancora da chiarire nei dettagli la dinamica dell’incidente.

Spetta ora ai carabinieri giunti sul posto da Carbonia, Cortoghiana e Sant’Antioco ricostruire nei particolari lo schianto mortale.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente si sono precipitate le ambulanze del 118 e un mezzo dell’Auser di Carbonia. Presenti anche i vigili del fuoco.

Carbonia, l’incidente nel 2023 sulla provinciale 2

A Tanì, frazione che sorge tra i due comuni di Carbonia e Iglesias, lo scorso 8 giugno, intorno alle 15.20, sulla Provinciale 2, si era verificato un altro tragico incidente.

A perdere la vita furono due persone, marito e moglie.

Le vittime stavano viaggiavano a bordo di una Punto che si impattò con un’Audi il cui conducente venne ricoverato in gravi condizioni.