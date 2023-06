Altro incidente mortale sulla Provinciale 2 a Carbonia: deceduti marito e moglie sulla strada maledetta

Nel pomeriggio di giovedì 8 giugno, intorno alle 15.20, sulla Provinciale 2, si è verificato un tragico incidente mortale: nei pressi della frazione di Tanì, che sorge fra i due Comuni di Carbonia e di Iglesias, due persone hanno perso la vita.

Morti marito e moglie

Le vittime sono marito e moglie che viaggiavano a bordo di una Punto che si è scontrata con un’Audi il cui conducente è stato ricoverato in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias per mettere in sicurezza la strada e i volontari del 118 con l’elisoccorso che si è occupato di portare il ferito in ospedale in codice rosso.

Presenti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile e gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Carbonia.

La strada maledetta

Quello in cui si è verificato il funesto incidente dell’8 giugno è un tratto di strada maledetto. Dallo scorso 9 febbraio, sulla Provinciale 2, sono stati 4 gli incidenti che hanno fatto registrare vittime.

Nel primo, verificatosi all’altezza di Corongiu, ha perso la vita un 38enne di Domusnovas. Nel secondo, avvenuto il 23 febbraio, si sono scontrate frontalmente una Renault Clio e una Fiat Idea: l’impatto ha falciato la vita di due giovani di 25 anni, originari rispettivamente di Sant’Antioco e San Sperate

Nel terzo, verificatosi lo scorso 21 maggio, ha perso la vita un 24enne di Villamar. Quindi quello dell’8 giugno in cui sono deceduti due coniugi.

La necessità di mettere in sicurezza la strada

Dopo i primi due incidenti, la Regione ha messo a disposizione della provincia del Sud Sardegna le risorse per effettuare degli interventi di messa in sicurezza. Sulla vicenda è intervenuto anche il Ministero che ha concesso la deroga per la realizzazione della barriera spartitraffico centrale, fondamentale per evitare frontali in una strada a quattro corsie. Ancor più fondamentale se si considera che la SP2 ha il fondo irregolare. I lavori sono iniziati alcune settimane fa.