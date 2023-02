Terremoto in Turchia, è Angelo Zen l'italiano disperso: la famiglia in Veneto non ha sue notizie da domenica

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Si chiama Angelo Zen l’italiano disperso in seguito al terremoto in Turchia. Il tecnico di 60 anni originario di Saronno (Varese) è l’unico connazionale che manca all’appello. Gli ultimi contatti con lui della famiglia, che vive tra Venezia e Vicenza, risalgono a domenica. “È irrintracciabile, non sappiamo dove sia né cosa gli sia accaduto” ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, come riporta il Corriere della Sera. Specializzato in macchinari per l’oreficeria, Zen in queste settimane si sarebbe recato per lavoro a Kahramanmaras, la città turca individuata come epicentro del catastrofico sisma, che secondo l’ultimo bilancio ha provocato oltre 6mila vittime.

Indentificato l’italiano disperso

“Manca soltanto un italiano che non siamo riusciti a contattare. Si tratta di Angelo Zen, della provincia di Vicenza, siamo in contatto costante con la famiglia” ha comunicato Tajani al Tg3 in collegamento dall’Unità di crisi della Farnesina.

“La famiglia prega di non affollarsi presso di loro, la Farnesina avuto la delega per fornire tutte le informazioni”, ha aggiunto il ministro degli Esteri. “Per adesso è soltanto non rintracciabile, non sappiamo dove stava durante il terremoto, prima di dare notizie è meglio essere molto prudenti”, ha detto Tajani, ricordando che nella zona “non ci sono collegamenti telefonici o internet”.

Le dichiarazioni di Tajani

Angelo Zen “è irrintracciabile ma proseguiamo le ricerche anche in contatto con la protezione civile turca”, ha precisato ancora il responsabile della Farnesina, sottolineando come l’Unità di crisi segue costantemente gli sviluppi anche con “mappe del sisma e mappe della presenza degli italiani registrati” nel Paese, spiegando però che Zen “non era registrato ma la sua presenza” in una delle città colpite dal sisma è stata segnalata da alcuni amici.

Tajani ha detto ancora che l’imprenditore “lavorava in Turchia nel settore delle macchine, probabilmente era in contatto e stava lavorando con imprese turche per organizzare probabilmente delle vendite”.

Fonte foto: ANSA Le immagini della distruzione provocate dal sisma nella città turca di Kahramanmaras

La famiglia ha inoltre “confermato che era a Kahramanmaras, città di oltre un milione di abitanti”, ha detto il ministro degli Esteri, sottolineando che è una città grande come Torino, che “è difficile trovare una persona in una città così grande dove sono caduti molti palazzi” e che “c’è molta confusione”.

I cittadini europei dispersi

Oltre all’italiano Angelo Zen, sono almeno altri quattro i cittadini che europei risultano dispersi nelle zone colpite dal sisma in Turchia. Il ministero degli Esteri di Copenaghen ha riferito all’emittente televisiva Dr, citata da Sky News, che un cittadino danese non è più rintracciabile, così come mancano all’appello tre britannici, come comunicato alla Camera dei Comuni il ministro degli Esteri James Cleverly,