Stoccata di Marco Travaglio a Giovanni Toti dopo l'arresto per corruzione: il riferimento a Silvio Berlusconi

Marco Travaglio, direttore della versione cartacea de ‘Il Fatto Quotidiano’, ha commentato l’arresto per corruzione di Giovanni Toti, facendo un riferimento a Silvio Berlusconi.

Cosa ha detto Marco Travaglio su Toti e Berlusconi

Ospite di ‘Otto e mezzo’, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, Marco Travaglio ha detto sull’arresto di Giovanni Toti: “Le scarse precauzioni che sembra aver preso Toti dipendono anche dal fatto che ha vissuto per 30 anni all’ombra di Berlusconi, che leggo con stupore che qualcuno rimpiange, dicendo che questi sono peggio. Non esiste niente peggio del Berlusconismo e Toti è uno degli ultimi cascami del Berlusconismo. Avendo visto Berlusconi che è riuscito a restare a piede libero nonostante tutto quello che ha combinato nella sua vita è evidente che ha perso un po’ di freni inibitori“.

Il direttore della versione cartacea de ‘Il Fatto Quotidiano’ ha poi aggiunto: “Io ho parlato dell’ipocrisia perché ora tutti dicono, come è giusto, ‘Aspettiamo il processo, poi ci vuole il rinvio a giudizio, la sentenza di primo grado e poi di appello e di Cassazione…’. Poi arriva la sentenza di Cassazione e cosa fanno? Candidano i condannati definitivi. Perché continuano a dire aspettiamo le sentenze se poi i condannati li rimettono in lista? Perché aspettano le sentenze? Per selezionare la classe dirigente?”.

Fonte foto: ANSA

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è agli arresti domiciliari.

Perché è stato arrestato Giovanni Toti e di cosa è accusato

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, accusato di corruzione per l’esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d’ufficio, è finito agli arresti domiciliari in un’inchiesta in cui sono 25 gli indagati e 10, incluso lo stesso Toti, i destinatari di misure cautelari.

Le prime parole di Giovanni Toti dopo l’arresto

Giovanni Toti si trovava a Sanremo nella mattinata di martedì 7 maggio, all’hotel Lolly, perché avrebbe dovuto partecipare a una conferenza stampa assieme all’imprenditore Flavio Briatore a Ventimiglia.

La Guardia di Finanza, in borghese, ha atteso nella hall dell’albergo che si preparasse e poi l’ha portato a Genova, dove è stato sentito per alcune ore. “Siamo tranquillissimi” ha detto, come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, rientrando poi nel suo appartamento dove ha il domicilio.