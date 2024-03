Stefano Bandecchi e la frase sulle donne: "Posso candidare anche un cammello se lo reputo intelligente"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi continua a far discutere con le sue esternazioni, con frasi sulle donne discutibili. E l’ultima “trovata” del primi cittadino di Terni è chiamare in causa anche il cammello per le candidature, per spiegare il meccanismo di scelta sulle quote.

Bandecchi e la frase sulle donne

A margine della presentazione della lista Alternativa Popolare per le Europee assieme a Luca Palamara, nella Sala Capranichetta a Piazza Montecitorio, Stefano Bandecchi ha attirato nuovamente su di sé le polemiche. Perché? Per via di una frase sulle donne candidate nel partito.

Rispondendo a chi gli chiedeva se ci saranno donne in lista, il primo cittadino di Terni ha risposto chiaramente: “Non esistono per noi le quote. Sono contro le quote rosa, io sono per le persone intelligenti”.

E ha aggiunto: “Le donne per noi sono fondamentali quanto gli uomini se intelligenti. Chiedo scusa alle donne: io posso candidare anche un cammello se lo reputo intelligente. Non ho candidato nessun cammello, ma tanti uomini e tante donne”.

L’obiettivo di Bandecchi

Ma il sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare non si è fermato con le esternazioni, spiegando ai presenti che l’obiettivo del partito è arrivare forti alle Europee. Bandecchi, infatti, ha ribadito ancora un volta di non voler diventare deputato o senatore in futuro, perché per anni ha lavorato “dentro il Palazzo e non ho bisogno di lavorare qua”.

“La politica si fa nella casa della gente povera. Prima di entrare qua dentro, bisogna fare un esame psichiatrico” ha detto Bandecchi.

Le candidature e il 4% all’orizzonte

E a proposito della presentazione della lista di Alternativa Popolare in vista delle Europee, Bandecchi ha fissato gli obiettivi per il partito, consapevole che raggiungere la soglia di sbarramento del 4% sarà complicato.

“Lo è, ma ce la faremo” ha detto il sindaco di Terni, sottolineando che Alternativa Popolare riuscirà a raggiungere l’obiettivo mentre “qualcun altro resterà fuori“.

Quel che è certo è che Bandecchi sarà candidato come capolista in tutte le circoscrizioni, tranne al Centro dove probabilmente il candidato di AP sarà Luca Palamara. “Ma ancora è tutto sotto valutazione” ha detto.