Soldato accusato in Germania di aver ucciso ex fidanzata, compagno, figlio e madre: arrestato per omicidio

Strage familiare in Germania. Un soldato tedesco è stato arrestato, nel länder della Bassa Sassonia, con l’accusa di aver ucciso quattro persone: l’ex fidanzata, suo figlio, il nuovo compagno e la mamma, in due abitazioni diverse.

Arrestato soldato tedesco

Il soldato della Bundeswehr è sospettato di aver ucciso quattro persone durante la notte tra giovedì 29 febbraio e venerdì 1° marzo nello stato settentrionale tedesco della Bassa Sassonia, hanno confermato la polizia e i pubblici ministeri.

La polizia di Rotenburg e l’ufficio del procuratore di Verden hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui si afferma che un bambino era tra i quattro cadaveri scoperti venerdì 1° marzo in due località diverse.

Indagini in corso

Il soldato è accusato di aver aperto il fuoco in due abitazioni distinte, una a Westervesede e l’altra a Bothel.

“Il soldato della Bundeswehr attualmente sospettato si è costituito poco dopo i crimini ed è stato arrestato dagli agenti di polizia”, hanno dichiarato le autorità nel comunicato congiunto. Le indagini sono in corso.

“Il movente dell’autore del crimine non è attualmente noto in modo definitivo. Non si può escludere un movente basato su legami familiari”, hanno dichiarato polizia e procura.

Agenti di polizia al lavoro sulla scena del crimine, nel distretto di Rotenburg

Vasta operazione della polizia nella notte

Diversi agenti di polizia sono stati allertati dai vicini di casa per verificare cosa fosse accaduto in un’abitazione a Westervesede, nel comune di Scheesel.

Successivamente, degli spari sono stati uditi anche in un’abitazione nella vicina Bothel, nel distretto di Rotenburg: scene del crimine che sarebbero dunque collegate.

Gli agenti della polizia tedesca hanno avviato una vasta operazione intorno alle 3:30 del mattino di venerdì 1° marzo, che ha coinvolto polizia statale e federale. Secondo i media locali, nelle prime fasi dell’indagine è stato utilizzato un elicottero della polizia.

Gli investigatori stanno anche esaminando un veicolo appartenente al soldato tedesco e presunto omicida per verificare la probabile presenza di munizioni ed esplosivi. L’ufficio del pubblico ministero non ha inizialmente fornito alcuna informazione sul fatto che l’arma del sospetto provenisse dalla Bundeswehr, le forze armate tedesche.

La polizia afferma che al momento non c’è più alcun pericolo per la popolazione che abita nei pressi delle due abitazioni coinvolte.