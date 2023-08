Smontano e rubano una piscina di notte: prima la svuotano e nell'attesa bevono le birre del padrone di casa

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

La sera c’era, la mattina era sparita. Così, in una notte, dei ladri hanno rubato in Brianza una piscina smontabile di dieci metri per cinque. Hanno usato una pompa per svuotare la struttura dagli oltre 55mila litri d’acqua che conteneva, poi l’hanno smontata e portata via.

Rubano piscina a Bernareggio

Il singolare episodio si è verificato nei giorni scorsi a Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza. È stato il proprietario della piscina rubata a raccontare quanto avvenuto al Giornale di Monza e Vimercate.

I ladri sono entrati in azione nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 luglio nel giardino di una villetta della cittadina brianzola, dove il proprietario aveva da poco montato una grande piscina portatile.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il furto a Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza

Ad accorgersi di quanto accaduto è stato il vicino di casa la mattina dopo, quando ha visto che nel giardino a fianco era sparita la piscina. Così ha allertato i proprietari, che hanno fatto subito la denuncia ai carabinieri. Le indagini sono in corso.

Svuotano e smontano la piscina

La piscina rubata è una struttura portatile dal costo di 1.500 euro: ha dimensioni di 10 metri per 5, il peso complessivo, compresa la confezione in cui era imballata per il trasporto, è di 258 chilogrammi.

Non quindi una cosa propriamente facile da portare via, considerando anche che era piena d’acqua. Secondo quanto ricostruito, i ladri hanno svuotato gli oltre 55 mila litri d’acqua che conteneva servendosi di una pompa.

Quindi hanno smontato la struttura pezzo per pezzo e l’hanno portata via. Il tutto senza che nessuno si accorgesse di nulla.

Nell’attesa rubano anche la birra

La piscina però non è l’unica cosa che è stata rubata nella villetta. L’intera operazione ha richiesto parecchio tempo. Per questo i malviventi avrebbero bevuto delle birre del padrone di casa nell’attesa che la pompa svuotasse la piscina.

Altre birre invece sarebbero state portate via. Nel giardino, accanto alla piscina, c’è un capanno che il padrone di casa usa per tenere attrezzi vari e un frigorifero dove sono conservati cibo e bevande varie. Ebbene, tutta la birra presente nel frigo è stata portata via.