Vittorio Sgarbi riunisce la giunta di Arpino in piscina: “Qui per non perdere il piacere dell’estate"

Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura e molte altre cariche e poltrone, non è nuovo a tentativi di impressionare il pubblico. In questa occasione il neo sindaco di Arpino ha deciso di mostrarsi in video mentre spiega i motivi per i quali terrà in piscina, in un casale poco fuori la città, la giunta comunale. Decisioni importanti da prendere, dice Sgarbi, ma senza rinunciare ai piaceri dell’estate.

Sgarbi in piscina a Arpino

Vittorio Sgarbi non si smentisce mai. Dopo le recenti aspre critiche per il dibattito allo show del Maxxi, il neo sindaco della città di Arpino ne ha fatta un’altra delle sue. Nella giornata del 30 luglio si è mostrato in piscina e invitata a tenere lì la riunione della giunta comunale.

Su i suoi social ha pubblicato il discusso video in piscina. La location sembra essere un casale lussuoso appena fuori la città.

“Sono ad Arpino per conciliare la mia attività di Sindaco senza rinunciare al piacere dell’estate”. Vittorio #Sgarbi parla mentre viene immortalato a mollo in una bellissima piscina, con tanto di riprese panoramiche, ad Arpino. Ed è proprio lì che ha convocato la giunta comunale. pic.twitter.com/sjJiadxDK3 — Politicamente Italia (@politicaitaoff) July 30, 2023

Riunione della giunta bagnata

Il video di Sgarbi in piscina si apre con le parole di una persona dietro la videocamera del telefono che chiede al sindaco cosa ci fanno in quel posto. Il sottosegretario alla Cultura risponde di trovarsi nella location della prossima riunione della giunta.

Le parole esatte sono: “Siamo ad Arpino, in un casale con questa bella piscina e per non perdere né il piacere dell’estate né le funzioni di sindaco uniamo qui la giunta“. In conclusione dice che “ci sono alcune cose da fare” per la città.

Arpino e i suoi problemi

Vittorio Sgarbi cita “alcune cose da fare”, come per esempio servire ad Arpino la possibilità di splendere in estate. Il pomeriggio precedente al video la sala conferenza del Comune si è riempita per i punti del giorno. Oltre all’attesa per il discorso del sindaco, i temi del giorno sono ben più che “alcune cose da fare”.

L’opposizione infatti ha messo in sindaco di fronte all’insuccesso della sua nomina. Dopo due mesi dalle elezioni comunali nessun “effetto speciale” o “giocata da fuoriclasse” alla Sgarbi. Anzi, dice il consigliere Andrea Chietini: “Il paese è abbandonato completamente a se stesso”. Inoltre vengono criticati le scelte dello staff del Comune, composto da persone esterne al Paese, la rara presenza del sindaco e i sospetti incarichi a famigliari e amici in appalti importanti.