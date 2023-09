Senzatetto trova telefono e portafogli a Palermo e li restituisce: "Non avrei mai potuto prendere i soldi"

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un portafogli dimenticato sulla strada, una somma di denaro al suo interno e un senzatetto che avrebbe potuto facilmente approfittarne. Tutti gli elementi sembrerebbero portare in un’unica direzione: eppure, la coscienza di Luigi, così si chiama protagonista di questa storia, ha prevalso sull’opportunità di guadagno facile. “Non avrei mai potuto prenderli”, ha spiegato l’uomo, rendendo naturale e semplice un gesto non comune, che potrebbe – e dovrebbe, probabilmente – ispirare tutti.

Campione d’onestà

La storia di Luigi è una potentissima testimonianza di altruismo e umanità in un mondo spesso frenetico e centrato sul denaro.

Quest’uomo senza dimora, che ha trascorso gli ultimi anni vivendo all’interno di un’auto abbandonata nei dintorni dei cantieri navali di Palermo, ha dimostrato che la bontà d’animo può emergere anche nelle situazioni più difficili.

Fonte foto: Tuttocittà Il portafogli era stato smarrito in via Crispi a Palermo

Chi è Luigi

Luigi ha raccontato l’episodio che lo ha visto protagonista a PalermoToday. 67enne che affronta sfide quotidiane per soddisfare le sue esigenze più basilari, viene dipinto con abiti modesti, ma curati, un uomo che cerca di mantenere una dignità inestimabile nonostante le circostanze avverse.

Un giorno, mentre si trovava in via Crispi, Luigi ha scoperto un borsello abbandonato vicino al marciapiede. La sua curiosità lo ha spinto ad aprirlo, e con sorpresa ha scoperto che il portafogli conteneva documenti personali e 100 euro in contanti.

Molti avrebbero visto questa scoperta come una fortuna inaspettata, ma Luigi ha fatto una scelta straordinaria. Invece di trarre vantaggio dalla situazione, Luigi si è immaginato nella pelle del proprietario del portafogli. Ha pensato a tutte le difficoltà che il legittimo proprietario avrebbe dovuto affrontare per sostituire i documenti smarriti.

La decisione del senzatetto

Luigi a sua volta non possiede una carta d’identità valida, ma ha compreso l’importanza di tali documenti nella vita quotidiana. Così ha raccolto il portafogli e si è recato presso gli uffici di polizia più vicini per restituirlo.

Dopo aver completato questa buona azione, è tornato al luogo in cui aveva trovato il portafogli e ha notato una signora che cercava qualcosa per strada. Avvicinandosi, ha scoperto che la signora stava cercando proprio il portafogli smarrito. Luigi ha spiegato la situazione e la donna si è recata anch’essa dalla polizia per recuperare l’oggetto perduto.

Di chi era il portafogli

Il portafogli apparteneva a un turista ligure in visita a Palermo con sua moglie per una breve vacanza. L’uomo, che presto si sarebbe imbarcato su una nave diretta a Genova, ha espresso la sua gratitudine a Luigi, riconoscendo l’onestà e la gentilezza del senzatetto.

In un gesto di generosità, l’uomo avrebbe voluto fare un regalo a Luigi per mostrare la sua gratitudine, ma il tempo stringeva, e l’imbarco sulla nave era imminente. Per Luigi, tuttavia, la semplice idea di trattenere il portafogli era motivo di ansia. Ha chiarito quindi che il suo gesto non è straordinario e che dovrebbe essere considerato normale.