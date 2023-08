Denunciata per aver restituito un portafogli trovato a Reggio Emilia, ma senza soldi: avrebbe rubato 450 euro

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Furto a Reggio Emilia. Una donna ha riconsegnato ai carabinieri un portafogli vuoto. Le forze dell’ordine hanno scoperto che la signora lo avrebbe svuotato dei 450 euro presenti al suo interno. Messa di fronte alle immagini delle telecamere, avrebbe quindi confessato.

Lo smarrimento del portafogli

Nella giornata del 20 luglio una donna di 44 anni smarrisce il proprio portafogli davanti a una banca di San Polo d’Enza, in provincia di Reggio Emilia. Ha appena ritirato allo sportello automatico 300 euro.

Pochi attimi dopo, come testimoniato dalle telecamere di sorveglianza, un’altra donna lo ritrova, raccogliendolo da terra. Attorno alle 12:30 dello stesso giorno la signora compare alla caserma dei carabinieri di San Paolo d’Enza.

Fonte foto: Tuttocittà San Polo d’Enza, provincia di Reggio Emilia, dove è stato perso e ritrovato il portafogli

La consegna ai carabinieri

La 56enne consegna come da prassi il portafogli alle forze dell’ordine, compreso di documenti e carte di credito. In questo modo gli agenti possono procedere alla restituzione utilizzando i documenti contenuti.

Dopo alcune ore dallo smarrimento quindi, la proprietaria viene contattata dai carabinieri per andare a recuperare il proprio portafogli in caserma. Arrivata scopre però che mancano completamente i contanti contenuti all’interno al momento dello smarrimento.

Non si tratterebbe soltanto dei 300 euro prelevati poco prima che il portafogli scivolasse dalla borsa per finire sulla strada di fronte alla banca, ma anche di ulteriori 150 euro già contenuti in precedenza per un totale di 450 euro.

La scoperta del furto e la denuncia

Accortasi del furto, la proprietaria del portafogli formalizza una denuncia per i contanti sottratti e i carabinieri cominciano le indagini per rintracciare la donna che aveva consegnato loro l’oggetto smarrito.

Grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza, gli agenti hanno potuto individuare la signora di 56 anni che aveva raccolto il portafogli, identificarla e condurla in caserma per essere interrogata riguardo al ritrovamento del portafogli e ai soldi in esso contenuti.

Messa di fronte alle prove raccolte nei giorni precedenti, la donna ha confessato, dicendo che la somme le sarebbe servita per l’acquisto di alcuni medicinali. Dopo essere stata identificata, la signora è stata quindi accusata di furto.