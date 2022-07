Neuer perde il portafoglio, al tassista che glielo restituisce dà una maglia in ricompensa: "Preso in giro"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Il portiere del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca di calcio Manuel Neuer è finito nell’occhio del ciclone delle polemiche dopo che, negli scorsi giorni, si è resto protagonista di un episodio che ha lasciato tutti a bocca aperta. L’estremo difensore dei bavaresi, infatti, dopo aver perso il portafoglio, ha ricompensato con una maglietta il tassista che ha percorso oltre 120 chilometri per restituirglielo.

Neuer perde il portafoglio

Al centro delle polemiche c’è un episodio avvenuto qualche settimana fa. Secondo quanto riferito dalla Bild, infatti, il portiere del Bayern ha perso il portafoglio a bordo di un taxi sul quale era salito in compagnia di un amico per il tragitto che lo ha portato dall’Odeonsplatz di Monaco a un condominio nel quartiere di Lehel.

L’estremo difensore non si sarebbe accorto di nulla, lasciando nell’abitacolo dell’auto un portafoglio molto ricco. All’interno, infatti, c’erano oltre 800 euro in contanti oltre a documenti, patente e carte bancarie che il classe 1986 avrebbe dovuto bloccare a causa dello smarrimento.

Fonte foto: ANSA

In taxi per 120 km, poi la beffa

Ma ad accorgersi del portafoglio, caduto sotto uno dei sedili posteriori, è stato lo stesso tassista che poco prima aveva accompagnato Neuer a casa. Resosi conto di ciò, l’uomo ha quindi deciso di percorrere la strada al contrario, tornando sul luogo dove poco prima aveva lasciato il portiere, ma lui non c’era più.

Spinto da un grande atto di generosità, l’autista ha quindi deciso di riconsegnare il portafoglio allo stesso Neuer direttamente presso l’abitazione del giocatore. Giunto sul luogo, dopo oltre 120 chilometri percorsi con una corsa da 400 euro, ha consegnato il portafoglio al manager del portiere tedesco e ha lasciato i suoi recapiti. Ma qualche giorno dopo a sorprenderlo è stata la risposta dell’estermo difensore, che ha fatto recapitare, come ricompensa, una maglia del Bayern Monaco.

“La ricompensa per questo viaggio è stata una presa in giro. Ho quattro figli. Non posso fare nulla con una maglietta” ha detto l’uomo a Sky Germany.

Cosa prevede la legge in Germania

Quella del tassista non è una polemica fine a sé stessa, in quanto in Germania esiste una legge che regolamenta situazioni come queste. Infatti a chiunque restituisca una proprietà del valore di 500 euro ha diritto al 5% del valore e un ulteriore 3% per proprietà di valore superiore a quello.

In buona sostanza, al tassista sarebbero dovuti andare circa 34 euro.