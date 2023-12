Senzatetto davanti al McDonald's cacciato dal vigilante a Londra: acqua nel sacco a pelo, "scena disgustosa"

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Sta facendo il giro del web un video pubblicato da un utente sul social network ‘X’ che mostra un senzatetto cacciato da un vigilante all’esterno di un McDonald’s a Londra.

Cosa è successo al senzatetto fuori dal McDonald’s a Londra

L’episodio risale alla serata di sabato 9 dicembre, stesso giorno in cui proprio a Londra è stata diramata un’allerta meteo per il freddo e il forte vento in città.

Nel video pubblicato sul social network ‘X’ si vede il senzatetto seduto a terra, con la sua coperta e i suoi pochi averi. Un vigilante si avvicina per pulire la zona esterna alla banca e al McDonald’s di Victoria Street a Londra. L’uomo utilizza lo straccio pieno d’acqua e di sapone per bagnare volontariamente il sacco a pelo del senzatetto, tentando allo stesso tempo di calciarlo via con la scarpa, tra le proteste del ragazzo e di colui che sta registrando il filmato.

Il post su X di Damon Evans

L’utente Damon Evans ha scritto sul social network ‘X’:

“Salve McDonald’s, pensate sia accettabile che un membro del vostro staff bagni il sacco a pelo di un senzatetto in inverno (o in qualunque altro momento dell’anno)? Comportamento disgustoso. Non era neppure appena fuori al vostro locale”.

Il video pubblicato sul social network ‘X’ da Damon Evans ha totalizzato più di 8,5 milioni di visualizzazioni, che si aggiungono a più di 31 mila “like”, oltre 14 mila “ricondivisioni” e 4 mila “commenti”.

Il gesto di McDonald’s

Nella conversazione su ‘X’ è intervenuta anche la reporter della ‘BBC’ Luxmy Gopal, che ha raccontato di aver intervistato Aaron McCarthy (il senzatetto vittima del gesto del vigilante) e che i rappresentanti di McDonald’s hanno incontrato il ragazzo per scusarsi. Aaron McCarthy ha accettato le scuse.

In una nota, McDonald’s ha dichiarato a proposito di quanto accaduto all’esterno del suo locale: