Il cavallo di Re Carlo morde una turista a Londra, le immagini della donna ferita tra la folla preoccupata

A Londra una turista ha avuto un singolare incidente con un cavallo della Guardia Reale di Re Carlo III, con l’episodio mostrato in un video. La donna è stata morsa al gomito dell’animale, probabilmente infastidito dai continui tentativi dei turisti di toccarlo. Dopo l’incidente, gli agenti di polizia sono intervenuti per verificare le condizioni della turista, che aveva ignorato il cartello apposto per segnalare il possibile pericolo in caso di avvicinamento ai cavalli.

Turista morsa dal cavallo di Re Carlo a Londra: il video

L’episodio è avvenuto nei pressi dell’Household Cavalry Museum di Londra, a breve distanza da Buckingham Palace. Nel video si osserva una serie di turisti che tentano ripetutamente di accarezzare il muso o le redini di un cavallo della Guardia Reale, causando evidente irritazione all’animale.

La guardia, in uniforme del reggimento, rimane impassibile mentre è in sella. La donna si avvicina per scattare una foto e viene subito colpita al gomito, con il cavallo che gira la testa e la morde.

Dopo l’incidente, la turista corre verso il gruppo di amici, lamentandosi del dolore. Poco dopo, si vede inginocchiata a terra mentre i compagni e i passanti cercano di valutare la gravità della ferita. Gli agenti di polizia sono intervenuti in seguito per esaminare le sue condizioni.

Il cartello ignorato dalla turista morsa dal cavallo

Dopo che il video di Fox News ha fatto il giro del mondo, i molti sui social si sono schierati in difesa del cavallo, malgrado abbia morso la donna, poiché sarebbe in qualche modo giustificato dal fatto di aver subito un vero “‘assalto” da parte dei turisti.

Diversi cartelli inoltre erano stati affissi a mò di avvertimento per i visitatori. “Attenzione: i cavalli possono calciare o mordere. Non toccare le redini. Grazie” si leggeva, un messaggio che è stato totalmente ignorato dalla turista ferita, e non solo da lei.

La spiegazione del portavoce dell’esercito

La King’s Guard (o King’s Life Guard) è una delle diverse unità militari specializzate con funzioni operative e cerimoniali, schierata nei pressi di Buckingham Palace e nelle zone limitrofe.

“Benché se si fa ogni sforzo per garantire la sicurezza pubblica, i cavalli possono mordere o calciare” ha ricordato un portavoce dell’esercito, ascoltato da Fox News.

“Continuiamo a ricordare al pubblico di aderire ai chiarissimi segnali di avvertimento e di mantenere una distanza di sicurezza” ha ammonito.