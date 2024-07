Incendio tra Marino e Grottaferrata a Roma al Tuscolo, vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Giornata segnata da numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco a Roma e nell’area dei Castelli Romani, con il grave incendio scoppiato sul Monte Tuscolo che ha prodotto un’enorme colonna di fumo visibile da diversi comuni come Grottaferrata, Marino e Monte Porzio. Il rogo, divampato intorno alle 14 di martedì 23 luglio, ha impegnato per tutta la giornata le forze dell’ordine che soltanto in tarda serata sono riuscite a ridimensionarne parzialmente la portata.

Roma brucia ancora: l’incendio devastante al Monte Tuscolo

L’imponente incendio è stato chiaramente visibile anche da Roma. Dal primo pomeriggio di martedì ha iniziato a devastare i boschi di Grottaferrata presenti nella zona di via del Tuscolo.

Sul luogo si sono precipitate due unità antincendio, sotto la guida del Direttore delle Operazioni di Spegnimento, che per svariate ore hanno operato sulla cima del Tuscolo per domare le fiamme.

Le complesse operazioni di spegnimento dell’incendio

Nel dettaglio sono intervenuti i vigili del fuoco di Frascati (al lavoro anche due Canadair e due elicotteri) e la Protezione Civile di diversi comuni dei Castelli Romani. A supporto anche la Polizia Locale di Grottaferrata e di Monte Porzio, oltre ai Guardiaparco.

A complicare le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco, e a bloccare l’intervento della Protezione Civile, il forte vento che per ore ha insistito nella zona, alimentando il fuoco che in poco tempo ha incenerito diversi ettari di vegetazione.

Intorno alle 20 di martedì, dopo circa 5 ore di lavoro incessante, le fiamme non accennavano ancora a indietreggiare, minacciando anche il Parco Archeologico e circondando la Croce che si trova sulla sommità del Tuscolo.

Il commento del sindaco di Monte Porzio

“Mai visto un incendio del genere qui al Tuscolo, un vero e proprio disastro” ha commentato il sindaco di Monte Porzio, Massimo Pulcini, giunto sul posto.

“Un paesaggio davvero desolante. L’unica consolazione è vedere con quanta determinazione e caparbietà i volontari delle Protezioni Civili e i Vigili del Fuoco si stanno impegnando nell’affrontare questa emergenza davvero incredibile” ha aggiunto Pulcini.

Il grave rogo al Tuscolo è stato solo uno dei numerosi casi di emergenza da gestire per i vigili del fuoco nell’area di Roma e dintorni in questa giornata, con altri incendi divampati nei pressi di Marino, Ciampino e Pomezia.

Una zona che non sembra avere un giorno di pace nelle ultime settimane, a causa di un mix fatto da alte temperature, mancanze nella gestione della vegetazione e atti dolosi.