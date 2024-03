Senzatetto 26enne spara e uccide tre persone poi si barrica in casa con ostaggi: follia in Usa a San Patrizio

Giornalista professionista, si occupa di attualità e politica parlamentare seguendo i lavori di Camera e Senato. Laureato in Giurisprudenza, muove i primi passi nel giornalismo scrivendo di cronaca e politica in Puglia per poi collaborare con alcune testate nazionali.

Paura nel sabato di San Patrizio vicino Filadelfia dove un uomo 26 anni ha sparato uccidendo tre persone per poi fuggire a bordo di un’auto rubata su cui ha raggiunto il New Jersey. Lì si è barricato in una casa insieme ad altre persone prese in ostaggio. Ore di apprensione prima dell’arresto all’esito di una vicenda su cui restano molto i punti da chiarire. A partire dal movente dietro il gesto.

Uccide la sorella, la matrigna e la madre dei suoi figli

L’allarme è scattato nella mattinata di sabato. Erano quasi le 9 del mattino, infatti, quando Andre Gordon (26enne senzatetto) ha sparato e ucciso due persone nella cittadina di Falls Township, in Pennsylvania.

Le vittime sono sua sorella 13enne Cara Gordon e la matrigna Karen Gordon. Da lì, il terrore tra i residenti. Ma la furia del 26enne non si sarebbe placata. Come riporta l’agenzia di stampa ‘Ansa‘, Gordon avrebbe ucciso una terza persona.

Fonte foto: ANSA/AFP L’intervento degli agenti della Polizia

A qualche isolato di distanza, infatti, il 26enne avrebbe sparato nuovamente uccidendo la 25enne Taylor Daniel. Si tratta della donna con cui l’uomo ha avuto due figli. In casa c’erano altre quattro persone tra cui la madre della 25enne che è rimasta ferita.

Ruba un’auto e fugge verso il New Jersey

A quel punto, l’intervento degli agenti della Polizia che hanno ordinato la sospensione della parata di San Patrizio che si sarebbe svolta nella cittadina di Falls Township e chiesto ai residenti di non uscire di casa.

Intanto, però, iniziava la fuga del 26enne. Secondo le ricostruzioni della Polizia, infatti, dopo il terzo omicidio Gordon si sarebbe allontanato a piedi dall’abitazione della madre dei suoi figli raggiungendo un parcheggio dove ha rubato una macchina.

Avrebbe così lasciato la Pennsylvania dirigendosi in New Jersey, precisamente a Trenton, il comune dove ha la residenza. Lì ha inizio la seconda parte di una vicenda dai tratti ancora poco nitidi.

Barricato in casa con alcuni ostaggi

Sempre secondo quanto riportato da ‘Ansa‘, una volta raggiunta Trenton il 26enne si è barricato in una casa con alcuni ostaggi. Anche in questo caso, secondo la Polizia sarebbero persone che Gordon conosceva.

A distanza di circa un’ora, l’azione degli agenti ha permesso di far evacuare in sicurezza tutti gli ostaggi. Il 26enne, invece, sarebbe rimasto in casa ancora per qualche ora prima di essere arrestato mentre tentava di fuggire.

Non sono ancora chiari i motivi dietro l’azione del 26enne che, secondo quanto viene riferito da ‘Ansa‘, avrebbe una fedina penale pulita e non avrebbe mai mostrato segni di squilibri mentali. A lavorare sul caso, ci saranno anche le autorità federali visto che l’uomo ha attraversato il confine fra due Stati.