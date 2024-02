Sparatoria in Minnesota dopo segnalazione violenza domestica: 4 morti, tra cui 2 agenti di polizia e un medico

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

Sparatoria in Minnesota, dove un uomo ha aperto il fuoco e ucciso due agenti di polizia e un paramedico dei Vigili del fuoco prima di togliersi la vita.

Ennesima sparatoria negli Stati Uniti

È accaduto nella mattinata di domenica 18 febbraio a Burnsville, in Minnesota, città di circa 64mila abitanti circa 24 chilometri a sud del centro di Minneapolis. Due agenti di polizia di Burnsville e un paramedico dei vigili del fuoco sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco da un uomo armato che si era barricato all’interno di un’abitazione.

Gli agenti di polizia erano intervenuti a seguito di una chiamata per abusi domestici. All’interno dell’abitazione c’erano 7 bambini.

Morti due agenti di polizia e un paramedico

Gli agenti sono intervenuti e hanno tentato di comunicare con le persone all’interno dell’abitazione. A un certo punto, però, il sospettato ha aperto il fuoco e ha ucciso due agenti di polizia, Paul Elmstrand e Matthew Ruge, entrambi 27 anni, e il pompiere e paramedico Adam Finseth, 40 anni.

Ferito anche il Sergente della polizia Adam Medlicott, ricoverato in ospedale con ferite da arma da fuoco, ma non in pericolo di vita.

Il Minnesota Bureau of Criminal Apprehension ha confermato che l’uomo armato è morto sul posto. Fonti delle forze dell’ordine hanno inoltre dichiarato che l’uomo si sarebbe ucciso.

Ennesima sparatoria negli Stati Uniti: 4 morti

Le reazioni

Secondo quanto ricostruito dalla stampa americana, la tragedia sarebbe avvenuta dopo tre ore di stallo e di confronto con il sospettato.

“Abbiamo il cuore spezzato. La nostra comunità delle forze dell’ordine ha il cuore spezzato. Siamo semplicemente devastati per l’orribile perdita”, ha detto in una nota Brian Peters, direttore esecutivo della Minnesota Police and Peace Officers Association.

“Questi eroi lasciano dietro di sé persone care e una comunità che ricorderà per sempre il loro coraggio e la loro dedizione nel mantenere al sicuro la popolazione”.

“Questa è una tragedia assoluta, straziante per tutti, e stiamo ancora cercando di elaborarla un minuto alla volta”, ha detto lo sceriffo della contea di Dakota, Joe Leko.

“Abbiamo perso alcuni eroi oggi e lo sentiamo tutti” ha sottolineato il membro del consiglio comunale Dan Kealy.