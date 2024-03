Almeno 4 morti e 3 feriti nella sparatoria in California durante una festa: killer mascherati in fuga

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

È di quattro morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in California, a King City, nel corso di una festa nel tardo pomeriggio di domenica 3 marzo. Ad aprire il fuoco, secondo quanto si apprende, sarebbe stato un gruppo di uomini mascherati che, dopo aver sparato all’interno di una casa, si sono dati alla fuga.

Sparatoria e morti alla festa

Secondo quanto riferito dai media americani, la segnalazione della sparatoria è arrivata alla polizia di King City attorno alle 18 di domenica 3 marzo. Le forze dell’ordine, allertate da chi aveva sentito gli spari, giunte sul posto si sono ritrovate davanti alla tragedia.

I corpi di tre uomini, infatti, sono stati trovati privi di vita nel cortile di una casa, mentre una donna è stata trovata ferita gravemente. Nonostante i soccorsi repentini, però, la donna è morta poco dopo in ospedale.

Il bilancio dei feriti

Entrando all’interno dell’abitazione, poi, la polizia ha trovato diversi feriti.

Inizialmente il bilancio era di quattro feriti gravi, passato poi a tre dopo la morte della donna. I feriti sono stati trasportati al Natividad Hospital di Salinas.

La sparatoria alla festa

Secondo quanto riportato dai media americani, pare che a causare la carneficina all’interno della casa sia stato un gruppo di uomini mascherati. Almeno tre, stando alle prime informazioni, avrebbero raggiunto l’abitazione dove era in corso la festa.

Non sono ancora chiari i motivi di quanto accaduto, ma i tre – scesi da una Kia color argento- hanno aperto il fuoco con l’intento di uccidere. Dopo aver colpito diverse persone, tra i quali alcuni partecipanti della festa che si trovavano all’esterno della casa, si sono dati alla fuga.

I sospetti, che al momento non sono stati ancora identificati, sono fuggiti via a bordo della stessa auto che li aveva condotti presso l’abitazione. Le forze dell’ordine si sono quindi messe a caccia dei tre e hanno aperto un’indagine per cercare di comprendere i contorni della tragedia. Al momento, fanno sapere i media statunitensi, non è stata esclusa nessuna pista.

È stata anche inviata una segnalazione in tutto il Paese, perché i tre sono armati e vengono dunque considerati pericolosi dalla polizia americana.