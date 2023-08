Secondo morto per il virus West Nile in Italia: aumentano i casi nell'uomo, quali sono i sintomi da monitorare

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

L’Istituto Superiore di Sanità ha reso noto che il virus West Nile ha provocato un’altra vittima in Italia, dove i casi nell’uomo sono cresciuti ancora rispetto all’ultima settimana. I decessi finora si sono verificati nella stessa regione, ma viene riferito anche di un primo caso in Sardegna.

La seconda vittima è un uomo di Mantova

Stando a quanto riportato nelle ultime ore di oggi, lunedì 7 agosto 2023, i morti per il virus West Nile (o Febbre del Nilo) in Italia salgono a due. A perdere la vita è stato un uomo anziano in provincia di Mantova.

Stando a fonti qualificate riprese da Adnkronos Salute, la vittima è morta sabato scorso in ospedale. Il primo decesso di questo tipo in Italia è stato riportato solo pochi giorni fa, a fine luglio: anche in quel caso in Lombardia, in provincia di Cremona.

Crescono i casi di virus West Nile in Italia

Dall’ultimo bollettino diffuso dall’ISS, sono aumentati i casi nell’uomo nel nostro territorio. In una settimana sono passati da 6 a 25, dato che conferma una tendenza già evidenziata lo scorso anno quando l’Italia è stata il Paese UE con più casi (723 contro i 286 della Grecia, seconda).

Oltre alla Lombardia, ora è emerso anche un primo contagio da virus West Nile in Sardegna: si tratta di un uomo di 72 anni di Siamanna, provincia di Oristano. È stato ricoverato all’ospedale San Martino e poi trasferito nel reparto malattie infettive a Sassari.

Secondo la direttrice del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl 5, le sue condizioni sarebbero sotto controllo seppur mediocri. La diagnosi chiara è stata quella di Febbre del Nilo: a luglio un gruppo di zanzare catturate a Torregrande era risultata positiva proprio al virus.

Sintomi e tempi di incubazione della malattia

Secondo quanto riportato sul sito dell’ISS, il periodo di incubazione dal momento della puntura della zanzara infetta varia tra 2 e 14 giorni. Può salire anche a 21 giorni, specialmente nel caso di soggetti con deficit a carico del sistema immunitario. Le persone infette possono anche non dimostrare alcun sintomo. Qualora presenti, nel 20% dei casi sono leggeri: febbre, mal di testa, vomito, sfoghi. Possono durare pochi giorni, ma ne i casi più gravi (meno dell’1%) si segnalano febbre alta, tremore, convulsioni, paralisi, coma e un’encefalite letale.

Non esiste un vaccino per la febbre West Nile, ma l’ISS segnala diverse attività di prevenzione:

usare repellenti e indossare pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all’aperto, specialmente all’alba e al tramonto

e indossare pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all’aperto, specialmente all’alba e al tramonto installare zanzariere alle finestre

alle finestre svuotare di frequente i vasi di fiori o altri contenitori con acqua stagnante

o altri contenitori con acqua stagnante cambiare spesso l’acqua nelle ciotole per gli animali

tenere le piscinette per i bambini in posizione verticale quando non sono usate