Scontro tra auto sulla strada statale 93 che collega Canosa e Barletta, tragico bilancio: 1 morto e 7 feriti

Drammatico scontro tra due auto in Puglia. All’altezza dell’uscita per l’autostrada, tra Barletta e Canosa, due auto si sono scontrate e hanno coinvolto un numero totale di sette feriti e un morto. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e la zona è ancora bloccata per la rimozione delle auto e il trasporto dei feriti. Sono in strada i mezzi delle forze dell’ordine, del soccorso sanitario e i vigili del fuoco.

Incidente in Puglia

L’incidete che ha coinvolto diverse vetture e almeno 8 persone si è verificato sulla strada statale 93, in Puglia. Il grave scontro, nello specifico, è stato segnalato nel pomeriggio nella provincia di Barletta-Andria-Trani.

Solo ieri sera un altro grave incidente in Puglia ha bloccato la strada e tolto la vita a due persone, oltre che ferire due bambini e un’altra donna.

Fonte foto: tuttocittà.it Mappa incidente in Puglia: strada statale 93 tra Barletta e Canosa

La strada bloccata: Canosa-Barletta

Resta bloccata, dopo l’ennesimo incidente, la strada statale che collega Canosa e Barletta. Sul posto, per soccorrere i feriti e trasportare via il corpo della persona che ha perso la vita, almeno 4 mezzi dei soccorsi sanitari.

Il bilancio del tragico scontro è di un morto e sette feriti, tra cui un’anziana in gravi condizioni. Le dinamiche dell’incidente sono ancora nella fase di indagine, ma da una prima ricostruzione sembra che l’utilitaria con a bordo la coppia di anziani sia stata travolta da un’altra auto che procedeva in direzione Barletta.

I soccorsi: feriti e vittima

L’anziano alla guida dell’utilitaria ha perso la vita, mentre le altre persone a bordo delle auto sono risultate ferite in modo grave e meno grave. La donna anziana della prima auto è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale più vicino. Il codice con cui è stata presa in carico è “rosso”.

Nell’altra auto feriti meno gravi. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per la gestione e la pulizia della strada.