Scontro frontale fra due auto a Corato vicino Bari: due morti nell'incidente, gravi due bambini e una donna

Un tragico incidente stradale, verificatosi sulla strada che collega Corato a Trani, ha sconvolto la vita di due famiglie in Puglia, con lo scontro frontale fra due automobili che ha causato due morti e diversi feriti, fra i quali dei bambini. L’impatto non ha infatti lasciato scampo ai due conducenti, un anziano signore residente a Trani e e un giovane padre di famiglia di Corato. Un bilancio già drammatico, che potrebbe inoltre aggravarsi, date le condizioni critiche di alcune delle persone coinvolte.

Il luogo dell’incidente

Il drammatico scontro è avvenuto il 29 dicembre. Le prime informazioni indicano uno scontro frontale tra una Peugeot 3008 e un’Opel, avvenuto all’altezza dell’azienda agricola Di Martino. La Peugeot, guidata da un uomo di 60 anni, avrebbe invaso la corsia opposta, provocando una violenta collisione con l’Opel che trasportava una famiglia al completo.

Il bilancio dell’incidente è devastante: entrambi i conducenti delle vetture coinvolte hanno perso la vita. La tragedia si è estesa anche agli altri occupanti dell’Opel, la famiglia composta da padre 40enne, madre 37enne e due bambini, figlio di 1 anno e nipote di 6 anni, i quali sono stati feriti in modo critico nell’impatto.

L’incidente si è verificato sulla provinciale che collega Corato a Trani, fra le province di Bari e BAT

I soccorsi per i feriti

La famiglia di Corato è stata trasportata d’urgenza negli ospedali di Andria, Barletta e Bisceglie. La madre e i bambini, rispettivamente di 1 e 6 anni, sono rimasti gravemente feriti.

Inoltre, l’incidente ha coinvolto un terzo veicolo, subendo un violento tamponamento dall’Opel. Le persone a bordo di questa vettura, alcune atlete di ritorno da un allenamento di pallavolo a Corato, hanno riportato ferite lievi.

Gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono intervenuti prontamente sul luogo per gestire la situazione d’emergenza.

Traffico nel caos

L’incidente ha causato il blocco totale del traffico sulla strada, con i veicoli deviati su percorsi alternativi per evitare la zona dell’incidente. Le indagini sono in corso per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questo tragico evento.

Non si tratta dell’unico incidente con esito mortale della giornata: sul Grande Raccordo Anulare di Roma lo scontro fra un’auto e una moto ha portato alla scomparsa di un uomo di 41 anni.

L’incidente ha avuto luogo sulla complanare dell’A90, tra Magliana e Pisana. A causa dell’incidente, è stata temporaneamente chiusa la rampa di immissione sulla A91 Roma-Fiumicino, generando code tra le uscite Ostiense e Magliana.