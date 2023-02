San Giuliano Milanese, ragazzo investito da un pirata della strada: è in gravissime condizioni

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Grave investimento lungo la via Emilia nel Milanese. Un uomo di circa 30 anni è stato travolto nella notte da un veicolo, il conducente non si è fermato per soccorrerlo. Il ferito è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Rozzano, i carabinieri stanno cercando di risalire al pirata della strada.

Ragazzo investito sulla via Emilia

Il fatto si è verificato attorno alle due della notte di martedì 7 febbraio lungo la via Emilia all’altezza di San Giuliano Milanese (Milano). Come riferisce l’Ansa l’uomo, che non è ancora stato identificato, probabilmente straniero, è stato trovato a terra privo di sensi lungo la strada statale.

Il giovane sarebbe stato travolto da un mezzo che ha poi proseguito la sua corsa senza fermarsi per prestare soccorso.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, l’automedica e l’ambulanza del 118. Il giovane è rimasto gravemente ferito, tanto che il personale sanitario ha dovuto intubarlo sul posto prima di poterlo trasportare d’urgenza all’ospedale.

Il 30enne ora versa in gravissime condizioni, con prognosi riservata, all’ospedale Humanitas di Rozzano.

Caccia al pirata della strada

I carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto. Come detto, dai primi accertamenti svolti dai militari, il giovane sarebbe stato travolto da un veicolo il cui conducente è poi fuggito senza chiamare i soccorsi.

I carabinieri stanno cercando di risalire al veicolo e all’identità del pirata della strada.