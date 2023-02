Incidente a Ladispoli, morta 84enne investita da un camion dei rifiuti: in corso le indagini della polizia

Tragedia a Ladispoli. Durante la mattinata di martedì 7 febbraio, un camion dei rifiuti avrebbe travolto e ucciso donna di 84 anni. L’autista del veicolo è stato ricoverato per accertamenti. In corso le rilevazioni delle autorità per chiarire la dinamica che ha portato al decesso dell’anziana.

La dinamica dell’incidente a Ladispoli

Sono circa le 9:30 del mattino a Ladispoli quando in viale Europa, nel quartiere Miami, una donna di 84 anni è investita da un camion dei rifiuti.

Il mezzo, secondo le prime testimonianze riprese dal ‘Messaggero’, aveva appena svuotato i contenitori dell’indifferenziata quando, ripartendo, avrebbe travolto la pensionata.

Fonte foto: Virgilio Notizie Ladispoli, in provincia di Roma, dove è morta la donna

I soccorsi sono stati immediati, ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso della donna.

L’autista del camion in ospedale

Dopo l’incidente, l’autista del camion dei rifiuti è stato ricoverato all’ospedale Aurelia Hospital di Roma.

L’uomo sarebbe in stato di shock e i medici starebbero svolgendo su di lui i dovuti accertamenti.

Le autorità hanno posto il mezzo sotto sequestro, e stanno procedendo con le indagini.

Sul luogo dell’incidente è stato interrotto il traffico, e l’area è stata delimitata.

Quando è stata investita, l’anziana si sarebbe trovata nei pressi del marciapiede.

Il cordoglio del sindaco di Ladispoli

Immediatamente dopo l’incidente, il sindaco ha espresso le sue condoglianze in una nota: “A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la Città di Ladispoli esprimo vicinanza nei confronti dei familiari della nostra concittadina che questa mattina è rimasta vittima di un tragico incidente stradale in viale Europa”.

Lo stesso primo cittadino ha voluto sottolineare che il quadro dell’incidente sia ancora poco chiaro: “Le dinamiche dell’accaduto non sono ancora chiare, ma confidiamo che su questo faranno piena luce gli organi inquirenti. In questo momento di grande dolore ci stringiamo attorno al dolore dei familiari, a cui rivolgo le più sentite condoglianze”.