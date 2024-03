Ruba orologio da 20 mila euro a Milano e spacca il naso alla poliziotta con una testata: il video della rapina

Ruba un orologio di lusso a un uomo per strada con alcuni complici, viene fermato da alcuni agenti e rifila una testata a una poliziotta.

L’episodio è avvenuto in una via di Milano, l’autore del furto e della ribellione in cui è rimasta ferita un’agente è un minorenne di origine marocchina.

Rapina a Milano: ragazzo ruba un orologio di lusso e dà una testata a una poliziotta

Il ragazzino è stato fermato dalla Polizia in centro a Milano con l’accusa di rapina. I fatti si sono svolti venerdì 22 marzo, ma la Questura li ha resi noti solamente nelle scorse ore.

Da quanto divulgato, il minorenne, dopo essere stato acciuffato dai poliziotti, ha tentato più volte di fuggire mentre gli agenti si apprestavano a traferirlo nel carcere minorile.

Nel corso delle sue escandescenze, ha colpito con una testata una poliziotta, procurandole la frattura del setto nasale.

Il giovane ha ferito anche lievemente un’altra agente. Alla fine è stato arrestato per rapina aggravata in concorso e per resistenza a pubblico ufficiale e indagato per lesioni.

Il video della rapina catturata da una telecamera

Il minore era stato bloccato da alcuni agenti della Squadra mobile nel cosiddetto Quadrilatero della moda dopo che, con due complici, aveva aggredito in via dei Giardini un 56enne di nazionalità montenegrina.

L’uomo stava camminando per strada con il figlio. Come si nota dal filmato che ha catturato la scena, si vede il rapinatore, con i due complici, avvicinarsi al malcapitato e poi strappargli dal polso un orologio di lusso del valore di circa 20mila euro.

L’oggetto è poi stato abbandonato durante la fuga.

Le poliziotte ferite

Alla poliziotta ferita, colpita con una testata è stata riscontrata la frattura scomposta del setto nasale con una prognosi di 15 giorni, mentre l’altra agente ha riportato la distorsione di un dito in una precedente fase della cattura.