Finto prete benedice le case e ruba le offerte: allarme per la truffa seriale

È scattato l’allarme in Brianza per un uomo che, fingendosi prete, si aggira per le case e, con il pretesto di benedirle, incassa le offerte natalizie. È intervenuto il vero parroco del paese con un appello sui social.

Truffa del finto prete: l’allarme in Brianza

Diversi i casi segnalati, soprattutto a Correzzana, in provincia di Monza e Brianza. Qui alcune famiglie hanno accolto il truffatore in casa e, dopo aver pregato con lui, gli hanno consegnato le tradizionali offerte natalizie.

Per fermare l’uomo e avvisare la comunità, è sceso in campo il vero don che, in chiesa e sui social, ha avvisato i fedeli di quanto sta succedendo.

L’appello del parroco

Don Mauro Viganò, il vero parroco della comunità pastorale di Santa Maria, ha scritto sulla pagina Facebook “Quattro Campanili” per avvisare i fedeli di Correzzana e di Lesmo, Camparada, Peregallo e Gerno, gli altri quattro centri che fanno riferimento alla sua parrocchia.

“Vogliamo avvisare tutti i residenti che potrebbero esserci persone che si spacciano per i preti della comunità, presentandosi per fare le benedizioni natalizie. Non aprite la porta a nessuno che si presenti come Don Nicola o ad altre persone che si presentano a nome della comunità e che non sono autorizzate. Vi invitiamo a essere vigili e a segnalare qualsiasi comportamento sospetto”, si legge nel suo appello.

Un monito insomma ai cittadini affinché comprendano che quello che hanno accolto in casa non è un sacerdote ma un truffatore.

Come riconoscere il finto prete

Più di una famiglia sarebbe caduta nella trappola dell’uomo che potrebbe dunque continuare il suo giro nella provincia di Monza e Brianza.

Come scrive PrimaMonza, il finto prete si presenta in abito scuro, anche se non ha il colletto bianco, parla in modo fluente, con modi gentili e sembra che padroneggi la materia ecclesiastica.

Approfittando della fiducia e della fede degli abitanti di Correzzana, li avrebbe raggirati con questo nuovo e ingegnoso modo di truffare il prossimo. Ma ora che il suo modus operandi è stato scoperto e reso noto dal vero parroco, per lui la corsa potrebbe essere finita.