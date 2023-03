Replica di Amaral Ercole a Claudio Lippi a Da noi a ruota libera: parla la "vittima" della gaffe razzista

Dopo le accuse di razzismo piovute su Claudio Lippi, ora è il ragazzo definito un “primate” a replicare alle parole del conduttore.

La replica del ragazzo

Nell’ultima puntata di “Da noi… a ruota libera” su Rai1, Francesca Fialdini ha dato l’opportunità ad Amaral Ercole, il ragazzo di colore definito un “primate” da Lippi, di dire la sua.

Ercole ha raccontato di essersi subito chiarito con Claudio Lippi e di non essersi sentito offeso dalla sua “gaffe” infelice: “Ci siamo parlati, ci siamo fatti una foto per testimoniare il momento. Io non mi sono offeso, ho capito che era una battuta ma ciò non significa che io sia razzista”, ha concluso il ragazzo, finito anche lui al centro delle polemiche.

La stessa conduttrice ha voluto chiarire la sua posizione: “Sono stata accusata anche io di razzismo quando da anni punto solo all’inclusività, che questo messaggio sia chiaro”.

La gaffe di Lippi

“Ma è fantastico, è italiano? Ah, metà brasiliano? Ecco perché. Ma sempre nell’atto umano, cioè è un essere umano, non è un primate” aveva detto il conduttore, colpito dai capelli ricci del ragazzo.

Uscita infelice che è valsa a Lippi una pioggia di critiche e di accuse di razzismo. Ma il conduttore ha ricevuto critiche anche per una seconda battuta, anche questa non propriamente riuscita, mentre si discuteva di maternità e paternità.

Fonte foto: ANSA Altra gaffe per Claudio Lippi

“Perché son nato uomo? Almeno Cristiano Malgioglio. Niente, neanche quello”, ha affermato il conduttore. Anche in questo caso, riferisce il quotidiano La Repubblica, sono state immediate le critiche da parte degli spettatori.

Mancanza di offerte lavorative

Nelle scorse settimana Claudio Lippi ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Repubblica, lamentandosi del fatto di non lavorare più come un tempo.

“Mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse perché non ho più lavorato. Ma non sto lì a rovinarmi la vita, lo stress fa male, ho quattro bypass bisogna salvaguardare la salute”, ha dichiarato il conduttore, manifestando tutto il suo disappunto per la mancanza di offerte lavorative.