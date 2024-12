Tapiro a Milly Carlucci per il caso Mariotto, la conduttrice parla a Striscia dopo il fuorionda a Ballando

Tapiro d’Oro anche per Milly Carlucci. Valerio Staffelli, storico inviato di ‘Striscia la Notizia‘, ha raggiunto la conduttrice di ‘Ballando con le Stelle‘ per discutere della gaffe di Guillermo Mariotto che, nell’ultima puntata del talent show di Rai1, è stato protagonista di uno scivolone che ha fatto parecchio discutere. Poco prima di entrare in studio, non rendendosi conto di avere il microfono aperto, ha scandito un poco elegante “che figlia de na mig***a”. Staffelli ha tentato assieme alla Carlucci di capire a chi si sia rivolto il giudice.

Tapiro d’Oro a Milly Carlucci per il fuorionda di Mariotto a Ballando con le Stelle

“Mi offendevo se non l’avessi preso quest’anno il Tapiro”. Così Milly Carlucci nel vedere Valerio Staffelli che l’ha subito punzecchiata sulla gaffe di Mariotto: “Sappiamo che è molto attapirata per quello che ha detto il signor Mariotto nell’ultima puntata”.

“Oggi avrò l’audio estrapolato e pulito, cercherò di scoprire cosa ha detto”, ha spiegato la padrona di casa di ‘Ballando con le Stelle’, aggiungendo, a proposito del “che figlia de na mig***a”, di non sapere a chi si sia rivolto Mariotto: “Non so a cosa si riferisse…

Fonte foto: ANSA Milly Carlucci

“Stava parlando lei e ha detto “figlia di…”, l’ha incalzata Staffelli. Carlucci ha immediatamente smentito tale versione: “No no, non era riferito a me. Stava conversando con le persone vicine a lui mentre stava per entrare… Era un intercalare scherzoso che si dice a Roma”. “Dicono che lui ce l’avesse con una zanzara…”, ha chiosato l’inviato del tg satirico.

“Può essere, qui le zanzare ci sono… Comunque Guillermo sta attraversando un momento difficile e di crisi“, ha precisato la conduttrice.

Milly Carlucci difende Mariotto dalle accuse di molestie

Mariotto, nei giorni scorsi, è anche stato accusato di molestie a ‘Ballando’. Nella prima semifinale in onda lo scorso 30 novembre, al termine di un siparietto con Amanda Lear, la sua mano è finita sulla parte intima di un ballerino.

“Si tratta di come si vuole interpretare una cosa. Se io apro adesso lo sportello e ti do involontariamente una botta in faccia, tu dici ‘violenza’?”, ha chiesto la conduttrice a Staffelli.

“La sua mano – ha aggiunto Carlucci – ha sbattuto in un posto sbagliato, lui non guardava nemmeno chi ci fosse dietro, stava guardando avanti. Per un gesto simile, ci vuole la volontà: la devi guardare in faccia una persona e fare quel gesto…”

Infine Carlucci ha lanciato uno spassoso appello a ‘Striscia’: “Dopo tanti anni e tanti tapiri, me lo meriterò uno pieno di diamanti e Swarovski?”. “Comunque non ce l’aveva con me, lui mi chiama mami. Una gaffe perdonabile”, ha concluso la conduttrice riferendosi al fuorionda in cui si sente dire a Mariotto “che figlia de na…”