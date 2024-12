Squid Game 2 lanciato con un flash mob a Venezia: le guardie della serie tv Netflix per la seconda stagione

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Venezia invasa dalle guardie di Squid Game 2, con il flash mob spettacolare che è andato in scena per il lancio della seconda stagione della serie tv Netflix. Le “Pink Guard”, figure iconiche della serie, hanno animato calli e campielli concludendo la performance con una coreografia nel bacino di San Marco, alimentando l’attesa per il debutto.

Il flash mob di Squid Game 2 a Venezia

La cornice suggestiva della “Serenissima” per promuovere Squid Game 2. Venezia ha fatto da sfondo al flash mob delle misteriose guardie della serie tv, in tuta rosa o magenta, coperchio scuro sul volto (con uno dei simboli: il cerchio, il quadrato e il triangolo) e mani coperte da guanti neri.

Presente anche l’inquietante “bambola” protagonista di uno dei giochi più terrificanti, rimasti nell’immaginario collettivo dopo la prima stagione. Si tratta ovviamente della versione macabra di “1,2,3 stella” (o stai là, a seconda di come il gioco è stato tramandato).

La coreografia del flash mob

In attesa del debutto della seconda stagione di Squid Game, previsto per il 26 dicembre, le misteriose figure hanno attraversato Venezia, vagando solitarie o in gruppo per calli e campielli, suscitando curiosità.

Turisti e residenti hanno osservato la performance fino al momento clou, rappresentato da un’imponente coreografia andata in scena nel bacino di San Marco, ideata per sorprendere e avvolgere la città.

Il successo di Squid Game

Squid Game è stato uno dei più grandi successi mediatici del 2021, e solo l’ultimo di una lunga serie di prodotti culturali sudcoreani che hanno rapidamente conquistato il pubblico mondiale.

Il protagonista, Seong Gi-hun, vive in miseria con la madre malata, è divorziato e schiavo dei debiti, tormentato da usurai. Accetta quindi l’invito di un enigmatico sconosciuto a partecipare a giochi infantili, con la promessa di un ricco premio finale.

Insieme a 455 altri partecipanti, Gi-hun si ritrova in un incubo: un enorme parco giochi dove la posta è la vita stessa, e l’eliminazione da ogni prova equivale alla morte. Con una violenza crescente e un’inquietante sorveglianza di guardiani mascherati, la serie è un susseguirsi di sfide estreme.

Secondo Netflix, Squid Game ha ottenuto il miglior lancio nella storia della piattaforma, con 111 milioni di visualizzazioni nei primi giorni, consolidando così il dominio della Corea del Sud nell’industria globale dell’intrattenimento.

Trama della seconda stagione di Squid Game

Ideata e diretta da Hwang Dong-hyuk, la serie che ha conquistato il pubblico globale si prepara a tornare con sette nuovi episodi. Tra cinque giorni, la storia riprende dal trionfo del “giocatore 456” nello Squid Game, avvenuto al termine della prima stagione.

Deciso a smascherare i responsabili del crudele gioco e fermarli, finanzierà da solo la sua missione. Tuttavia, quando il piano sembrerà funzionare, scoprirà che l’unico modo per fermarli sarà immergersi nuovamente nel loro oscuro mondo.