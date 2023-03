Marcello Cirillo investito da un camion sulla Cassia bis a Roma: l'auto si è ribaltata, come sta il conduttore

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Marcello Cirillo è vivo per miracolo. Il presentatore e cantante è stato coinvolto in un incidente sulla Cassia bis, a Roma. Sarebbe stato investito da un furgone e trascinato per duecento metri sulla strada. Alcuni passanti lo hanno estratto dall’auto subito dopo.

Chi è Marcello Cirillo

La carriera di Marcello Cirillo inizia da molto giovane, nel 1976 come cantante. Nel 1982 fonda con Antonio Maiello il duo Antonio e Marcello. L’anno successivo si esibiscono anche al Festival di Sanremo.

Negli anni successivi compare in diverse trasmissioni televisive, come Gran varietà di Tullio de Piscopo o Quelli della notte di Renzo Arbore.

Sono vivo per miracolo, voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15,00 si trovavano sulla Cassia bis (roma) mi hanno estratto dalla mia smart dopo essere stato investito da un camion e trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada! 🙏🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/DNY3fZYsT2 — marcello cirillo (@marcelloCirillo) March 15, 2023

La sua collaborazione più duratura è però quella con la trasmissione I fatti vostri, a cui partecipa fin dal 1990 realizzando anche la colonna sonora. Nel 1999, dopo oltre 25 anni, il duo con Antonio Maiello si scioglie e Cirillo inizia la propria carriera da solista.

Negli ultimi anni ha partecipato come concorrente alla trasmissione Pechino Express, oltre a condurre sempre sulla Rai i programmi Dedicato a e Estate in Diretta.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riportato dal sito ‘Roma Today’, l’incidente in cui Cirillo è stato coinvolto sarebbe avvenuto attorno alle 15:00 sulla via Cassia Veientana, a nord di Roma, in zona Grottarossa.

La smart del cantante e conduttore televisivo si sarebbe scontrata contro un furgone Iveco. L’impatto avrebbe ribaltato l’automobile, che sarebbe finita su un fianco dopo essere stata trascinata sull’asfalto per 200 metri.

La polizia locale di Roma Capitale starebbe eseguendo i rilevamenti necessari a chiarire i dettagli dell’accaduto. Sul caso starebbero operando gli agenti del XV gruppo Cassia.

Cirillo vivo per miracolo, l’appello su Twitter

Il primo a rendere noto l’accaduto è stato proprio Cirillo, tramite il proprio profilo Twitter. “Sono vivo per miracolo” ha scritto in un post, “Sotto shock ma illeso”.

Il conduttore ha dimostrato molta gratitudine verso i passanti che lo hanno aiutato ad uscire dalla propria automobile ribaltata a seguito dell’impatto con il furgone.

Sempre nello stesso post, Cirillo ha lanciato un appello per trovare ed incontrare i suoi soccorritori: “Mi piacerebbe conoscere e ringraziare personalmente i ragazzi che mi hanno aiutato se vedete questo messaggio scrivetemi una si chiamava Chiara”.