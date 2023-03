Battuta volgare di Sgarbi a Domenica In: "Le ragazze del 2000 tutte tro*e". Bufera, poi le scuse del critico

Battuta infelice e volgare di Vittorio Sgarbi a Domenica in, programma di Rai Uno condotto da Mara Venier in cui è stato ospite con le figlie Evelina e Alba durante la puntata del 19 marzo.

Sgarbi travolto dalle critiche

Il critico d’arte, che nel governo Meloni ricopre il ruolo di Sottosegretario di Stato alla Cultura, è stato travolto dalle critiche dei telespettatori prima di fare marcia indietro e chiedere scusa per quanto dichiarato.

Sgarbi è stato invitato nella trasmissione della rete ammiraglia della Tv di Stato in occasione della Festa del papà. In particolare due gli scivoloni che hanno sollevato la pioggia di critiche.

Fonte foto: ANSA Il Sottosegretario di Stato alla Cultura Vittorio Sgarbi

Le battute infelici di Sgarbi nel salotto di Domenica In

Prima ha “invitato le figlie a sposare un uomo ricco”, poi, citando una sua ex assistente classe 1996, ha detto una volgarità sulle ragazze classe 2000: “Questa mia assistente, per farmi capire i tempi, mi ha detto: “Quelle del 2000 sono tutte tro*e””.

Un paio di uscite infelici e offensive nei confronti delle donne e di sua figlia Evelina, che a Domenica In ha “scoperto” essere proprio del duemila (Sgarbi non sapeva neppure l’anno di nascita delle figlie).

I sopracitati passaggi dell’intervista hanno innescato una bufera sui social, con molti telespettatori che hanno giudicato le parole del Sottosegretario alla Cultura di cattivo gusto.

Le scuse di Vittorio Sgarbi a Domenica In

Al termine dell’intervista, dopo un blocco pubblicitario, Sgarbi è rientrato in studio per scusarsi, anche su richiesta di Simona Sala, Direttrice Intrattenimento Day Time.

“Voglio scusarmi perché siamo esposti ai social – ha dichiarato il critico d’arte -, non hanno capito che il tono scherzoso rientra in un rapporto talmente vivo con le mie figlie, che io considero ragazze senza doverle educare. Quindi ho sbagliato due cose: sposarsi un ricco era una battuta; L’altra la battuta sulle ragazze classe 2000 non era mia, ma di una mia ex assistente”.