Claudio Lippi accusato di razzismo, gaffe in diretta a "Da noi a ruota libera" con un ragazzo italo-brasiliano

Nello studio di “Da noi… a ruota libera”, la trasmissione televisiva della domenica condotta da Francesca Fialdini su Rai Uno, Claudio Lippi ha interagito con una persona in studio con dei capelli in stile ‘afro’, rendendosi protagonista di uno scivolone che ha innescato delle critiche. C’è chi ha accusato il conduttore di razzismo.

Claudio Lippi, la battutaccia a “Da noi… a ruota libera”: “Ah, non è un primate”

“È italiano?”, ha chiesto Claudio Lippi alla conduttrice. “Per metà brasiliano”, ha spiegato Francesca Fialdini. “Ah, ecco perché”, la replica dell’ex volto di Buona Domenica che ha aggiunto: “Diciamo, che sta sempre dal lato umano, cioè è un essere umano. Non è un primate”.

Il ragazzo in studio è rimasto basito dopo aver ascoltato l’uscita di Lippi. Sui social hanno iniziato a piovere critiche indirizzate al presentatore.

“Almeno fossi nato Malgioglio”

Poco dopo, si è affrontato il tema relativo alla differenza tra maternità e paternità: “Perché sono nato uomo? Me lo sono sempre chiesto. Almeno fossi nato Malgioglio! Ma niente, neanche quello”.

In questo caso, Lippi faceva riferimento al fatto di non lavorare più perché a suo avviso lui stesso fa una televisione troppo educata, a differenza di chi, come Cristiano Malgioglio, è ben più appariscente.

Claudio Lippi e le lamentele per la mancanza di offerte lavorative

Prima di approdare a “Da noi… a ruota libera”, Lippi ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Repubblica, lamentandosi del fatto di non lavorare più come un tempo.

“Mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse perché non ho più lavorato. Ma non sto lì a rovinarmi la vita, lo stress fa male, ho quattro bypass bisogna salvaguardare la salute”, ha dichiarato il conduttore, lasciando trapelare un certo disappunto per la mancanza di offerte professionali.