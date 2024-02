Rapisce il figlio e scappa ma si schianta contro un camper vicino Bolzano: bambino di 2 anni in ospedale

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ci sarebbe il rapimento di un bambino da parte del padre all’origine dell’incidente stradale avvenuto a Perca in val Pusteria, vicino Bolzano. Nello scontro tra un’auto e un camper sono rimaste ferite tre persone, tra cui un bimbo di due anni trasportato in elicottero all’ospedale di Bolzano.

Auto contro camper in Val Pusteria

L’incidente stradale si è verificato nella mattina di oggi, martedì 13 febbraio, sulla statale della val Pusteria all’altezza di Perca, in provincia di Bolzano.

A scontrarsi sono state un’auto e un camper con a bordo dei turisti tedeschi. A bordo della vettura un uomo di 33 anni residente in Germania, suo figlio di due anni e un suo amico.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente a Perca in provincia di Bolzano

Secondo quanto riporta Ansa, l’uomo poco prima avrebbe rapito il bimbo, che vive con la madre in Alto Adige, durante un incontro con l’assistente sociale. Quindi la fuga verso la Germania e l’incidente.

Ferito bambino di due anni

Nello schianto il bimbo, che era seduto senza cinture sulle ginocchia dell’amico del padre, è stato sbalzato fuori dall’auto rompendo il parabrezza. È stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in elicottero all’ospedale a Bolzano.

Il piccolo ha riportato diverse ferite e dovrà essere operato alle gambe, ma non è in pericolo di vita.

Feriti in maniera lieve il padre del bimbo e il complice, portati al pronto soccorso dell’ospedale di Brunico. Illesi i turisti tedeschi che viaggiavano sul camper.

Rapisce il figlio e scappa: arrestato

I due uomini, entrambi marocchini, sono stati arrestati dai carabinieri con le accuse di sequestro di persona, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 33enne era arrivato assieme al complice in Italia per portare in Germania il figlio, che vive con la madre in provincia di Bolzano.

Da quanto risulta, l’uomo non aveva nessun divieto di avvicinamento, anzi, poteva vedere il figlio, seppur con la sorveglianza dell’assistente sociale, a cui questa mattina la madre 29enne, anche lei marocchina, lo ha affidato.

Quando in mattinata l’uomo ha raggiunto la piazza di Brunico dove l’attendeva l’assistente sociale ha preso in braccio il figlio, lo ha caricato in auto ed è scappato.

L’assistente sociale ha subito chiamato i carabinieri che hanno disposto dei posti di blocco per intercettare l’auto in fuga. Dopo pochi minuti è arrivata la segnalazione dell’incidente sulla statale.