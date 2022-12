Rai: morto Giuseppe Vannucchi, storico volto del Tg1. La carriera televisiva e politica del giornalista

Addio a Giuseppe Vannucchi, giornalista televisivo e volto storico del Tg1, spentosi a 85 anni lungo la mattinata di mercoledì 14 dicembre. Dal 1999 al 2002 aveva ricoperto anche una carica politica. Fu assessore alla cultura del comune di Prato. Ed è stato proprio il comune della città toscana ad aver dato la triste notizia pubblicamente tramite un comunicato.

La nota del comune di Prato

“Il Comune di Prato – si legge nella nota – esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Vannucchi, avvenuta stamani nella sua casa di Roma. Vannucchi, 85 anni, è stato assessore alla Cultura nella seconda giunta di Fabrizio Mattei dal 1999 al 2002, anno in cui diede le dimissioni”.

“Vannucchi – prosegue il comunicato del comune di Prato – è stato uno dei primi conduttori del Tg1 nella Rai di Bernabei e Agnes, commentatore e presentatore di diversi rotocalchi di approfondimento. Dopo 30 anni trascorsi in Rai, si considerava un giornalista prestato alla politica ed era tornato nella nella sua città impegnandosi in prima linea nell’amministrazione comunale per il restauro e la riapertura di Palazzo Pretorio, chiuso da tempo per problemi strutturali”.

“La salma di Vannucchi arriverà a Prato nella tarda mattinata di venerdì 16 dicembre. Il funerale sarà celebrato alle 15, 30 nella chiesa dell’oratorio della Misericordia in via Convenevole”, conclude la nota.

Giuseppe Vannucchi volto storico del Tg1 nella Rai di Ettore Bernabei e Biagio Agnes

Giuseppe Vannucchi è stato uno dei primi conduttori del Tg1 nella Rai di Ettore Bernabei e Biagio Agnes, oltreché essere stato un commentatore.

Non solo: il suo volto è anche associato a diversi rotocalchi di approfondimento realizzati dalla testata nel corso del trentennio che ha trascorso al servizio della tv di Stato.

Dalla tv all’impegno politico

Come spiegato dal comune di Prato, dopo l’esperienza in tv, si è dedicato all’impegno politico.

In queste ore sono molte le testate locali che stanno rendendo omaggio al giornalista.