James Hitchcock morto dopo l'aggressione di un altro calciatore: Mckenzie Dicicco arrestato per omicidio

Il calcio inglese piange la scomparsa di James Hitchcock, portiere del Barton Town FC, morto a 28 anni dopo essere stato brutalmente aggredito da un altro calciatore. Il responsabile è il 21enne calciatore Mckenzie Dicicco, accusato di omicidio e rissa. Hitchcock si è spento in ospedale a causa delle ferite subite: lascia moglie e figlio.

Rissa e aggressione, morto il calciatore James Hitchcock

James Hitchcock è deceduto a causa delle gravi lesioni subite durante l’aggressione da parte di un collega, avvenuta domenica 15 dicembre.

Il portiere era in forza al Barton Town FC, compagine che partecipa alla Northern Counties East Football League, una lega semi professionistica.

Marito e padre, 28 anni, Hitchcock era rimasto vittima di una violenta rissa presso la stazione ferroviaria della città. Nonostante i soccorsi, il calciatore è morto mercoledì 18 dicembre in ospedale.

Chi è Mckenzie Dicicco, accusato di omicidio

A risolvere il caso è stata la British Transport Police, incaricata di vigilare su ferrovie e linee metrotramviarie. Gli agenti sono intervenuti domenica sera, verso le 20,45, presso la stazione ferroviaria, dove la vittima era stata rinvenuta con gravi traumi cranici.

La polizia ha quindi reso noto che Mckenzie Dicicco, un 21enne anch’egli calciatore, è stato arrestato in relazione alla vicenda di Hitchcock. In seguito al decesso del portiere, è stato formalmente accusato di omicidio e rissa.

Mckenzie Dicicco, 22enne originario di Belgravia Gardens, Middlesbrough, ha trascorsi come calciatore nelle squadre di Thornaby, Northallerton e Pickering, società che militano in categorie minori.

Comparso davanti alla Leeds Crown Court, l’imputato rimarrà in custodia fino all’udienza fissata per il 5 febbraio, con un processo preliminarmente previsto per luglio.

Il cordoglio del club di Hitchcock

Il Barton Town FC, squadra di Hitchcock, ha rilasciato un comunicato ufficiale per confermare la tragica scomparsa del calciatore.

“Con immenso dolore annunciamo che il nostro portiere, James Hitchcock, è deceduto pacificamente in ospedale a causa di un grave trauma cranico” si legge nella nota.

“Siamo vicini con il cuore e la mente alla moglie April, al loro piccolo Freddie, ai genitori di James, ai familiari e agli amici. In segno di rispetto, tutte le gare previste per questo fine settimana sono state posticipate”.