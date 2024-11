Calciatore Marco Angulo morto un mese dopo l'incidente stradale a Quito in Ecuador: aveva solo 22 anni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il calciatore Marco Angulo, coinvolto il 7 ottobre in un incidente stradale a Quito, in Ecuador, è morto a distanza di oltre 30 giorni dallo schianto. Aveva solo 22 anni. Il decesso del giocatore è stato annunciato dalla Liga Deportiva Universitaria de Quito, società in cui militava dall’inizio di questa stagione dopo il trasferimento dal Cincinnati.

Morto il calciatore Marco Angulo: l’annuncio

La Liga Deportiva Universitaria de Quito ha annunciato la morte del calciatore Marco Angulo tramite un comunicato ufficiale.

Nella nota si legge: “Con profondo dolore e tristezza, siamo spiacenti di comunicare la morte del nostro amato giocatore Marco Angulo. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. La sua dipartita è una perdita irreparabile che lascerà un segno indelebile nei nostri cuori. Riposa in pace”.

Il calciatore Marco Angulo, a destra.

L’incidente stradale che ha coinvolto Marco Angulo

L’annuncio del decesso di Marco Angulo è arrivato a distanza di poco più di un mese dall’incidente stradale che lo ha visto coinvolto a Quito e che aveva già provocato altri tre morti.

Il calciatore non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate nello schianto ed è morto dopo un lungo ricovero nell’ospedale della capitale dell’Ecuador.

Chi era il calciatore Marco Angulo

Marco Antonio Angulo Solórzano, questo il suo nome completo, è nato l’8 maggio del 2002 a Esmeraldas, in Ecuador.

Di ruolo centrocampista, è cresciuto nelle giovanili dell’Independiente del Valle, club con cui ha fatto il salto in prima squadra il 31 ottobre 2021.

Poco più di un anno dopo, il 21 dicembre 2022, è stato acquistato dal Cincinnati Fc, squadra della Major League Soccer.

Il 21 marzo 2024 Marco Angulo è tornato a giocare in Ecuador, dopo essere stato trasferito a titolo temporaneo alla Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Considerato agli inizi della sua carriera come uno dei più grandi talenti calcistici del suo Paese degli ultimi anni, Angulo ha anche esordito con la nazionale dell’Ecuador nel mese di novembre del 2022.

L’ultima partita ufficiale giocata da Marco Angulo prima dell’incidente stradale che gli è stato fatale risale allo scorso 6 ottobre con il Quito, attualmente al primo posto in classifica nel campionato ecuadoriano.