Sindaco di Udine De Toni ricoverato in ospedale per un malore, si è sentito male durante il Consiglio

Il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, ha avuto un malore mentre stava partecipando alla riunione del Consiglio delle autonomie locali nella sede della Regione. I presenti si sono subito occupati di prestargli le prime cure, poi un’ambulanza l’ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, dove il primo cittadino è stato ricoverato in unità coronarica.

Notte in osservazione

Fra chi ha prestato i primi soccorsi, informa una nota del Comune, c’era anche la direttrice del Servizio sanitario regionale, Gianna Zamaro.

De Toni rimarrà in osservazione durante la notte di mercoledì 18 dicembre.

De Toni sindaco di centrosinistra

De Toni è stato eletto con il 52,8% delle preferenze al ballottaggio delle Comunali di Udine del 2023, sorretto dalla coalizione di centrosinistra composta da Partito Democratico, Patto per l’Autonomia, Azione-Italia Viva, Alleanza Verdi e Sinistra e liste civiche cittadine.

Prima di divenire sindaco, De Toni è stato ingegnere, docente universitario e rettore. Dopo la laurea in Ingegneria Chimica all’Università di Padova, lavorò presso l’Eni ricerche a San Donato Milanese fino al 1983.

Si iscrisse quindi al dottorato di ricerca in Scienze dell’Innovazione Industriale all’Università di Padova per divenire successivamente ricercatore in Ingegneria economico-gestionale presso l’Università di Udine dove nel 1992 ricoprì il ruolo di docente, prima associato e poi ordinario.

In seguito divenne presidente del corso di laurea in Ingegneria Gestionale e preside della facoltà, per poi ricoprire il ruolo di rettore dal 2013 al 2019.

Gli auguri di pronta guarigione

Dopo la notizia del suo malore, il sindaco ha ricevuto una serie di auguri di pronta guarigione.

Il presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, Mauro Bordin fu vittima anche lui, lo scorso 28 novembre, di un leggero malore. Bordin ha augurato al sindaco di guarire presto. “Sono certo che la sua determinazione lo aiuterà a superare presto questo momento”, ha aggiunto.

“Auguriamo al sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, una pronta e completa guarigione”. Così ha scritto in una nota la consigliera regionale Rosaria Capozzi del M5S. “A titolo personale e anche a nome dell’intero M5S del Friuli Venezia Giulia auspico un’immediata ripresa del collega, esprimendo a De Toni tutta la nostra vicinanza”, ha aggiunto l’esponente pentastellata.

“Da parte mia e di tutto il nostro Gruppo, esprimo sinceri auguri di una pronta guarigione al sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, con l’augurio di riprendere quanto prima i suoi impegni amministrativi”. Così si è espresso il capogruppo del Patto per l’Autonomia – Civica FVG, Massimo Moretuzzo.