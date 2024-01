Ragazzo di 17 anni accoltellato in strada a Vimodrone vicino Milano: è grave, trovato il presunto aggressore

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato in modo grave a Vimodrone, in provincia di Milano, nel pomeriggio di domenica 21 gennaio. Il giovane è stato colpito al torace e alle braccia da diverse coltellate. Le sue condizioni sono serie, ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano. La dinamica esatta dell’attacco è ancora in fase di ricostruzione, mentre le indagini sono condotte dai carabinieri. Si ritiene che il giovane sia straniero e ospite di una comunità nella zona, con i militari che hanno individuato anche il presunto aggressore.

17enne straniero accoltellato, è grave

La vicenda, oggetto di una ricostruzione soltanto sommaria, è al vaglio dei carabinieri che conducono le indagini. In base ai riscontri, l’episodio avrebbe avuto origine nel primo pomeriggio di domenica, intorno alle ore 14, con l’allarme scattato da via Papa Giovanni XXIII.

La vittima sarebbe un ragazzo ancora minorenne, di nazionalità non italiana, ospite di una comunità del luogo. Il presunto aggressore sarebbe a sua volta un ragazzo giovane, ospite della struttura denominata “Kayros” che si trova in via XV Martiri. L’arma utilizzata per l’aggressione, un coltello, sarebbe già stata sequestrata dai militari.

Ricoverato al San Raffaele

In base alle informazioni trapelate, le ferite sarebbero state inferte usando la lama sequestrata, con la vittima colpita in più punti e con diversi fendenti.

I traumi riportati, al torace e alle braccia, hanno determinato un quadro critico che ha determinato il trasporto in codice rosso presso l’ospedale San Raffaele, nel capoluogo lombardo. Sebbene il ragazzo sia ricoverato in condizioni serie, non sarebbe in pericolo di vita.

Ancora ignote le cause che hanno determinato l’aggressione, la quale potrebbe essere dovuta a una lite fra giovani per futili motivi.

Vimodrone primo in Italia per politiche giovanili

Il fatto di cronaca, con protagonisti ragazzi molto giovani, stride curiosamente con il riconoscimento che il Comune di Vimodrone ha ottenuto esattamente un mese fa, eletto “Una città per giovani” e classificatosi al primo posto in Italia per le politiche dedicate agli under 25 nella categoria “Nuovi stili di vita”.

Il premio, assegnato dal ministero dell’Ambiente, dall’Ispra e dai Borghi autentici, è legato alle iniziative dedicate dal Comune ai giovani, come le aule studio aperte 24 ore su 24 per universitari, spazi attrezzati per lavoratori e un “oratorio laico” presso il centro sportivo, che accoglie circa 200 partecipanti ogni sera.