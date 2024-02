Ragazzo trovato esanime sull'asfalto a Milano: forse è stato lui stesso a lanciarsi da un'auto, è gravissimo

Tragico e inconsueto incidente d’auto a Milano, dove un 19enne sarebbe letteralmente caduto da un’auto in corsa riportando seri traumi nell’urto con l’asfalto. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico. Ora è in coma e le sue condizioni vengono definite gravissime.

Ragazzo esce dall’auto in corsa a Milano

Il fatto è avvenuto attorno alle 19:30 di sabato 24 febbraio in via Giovanni Battista Cassinis, nei pressi dalla stazione ferroviaria di Rogoredo.

Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno stabilizzato sul posto il giovane, il quale aveva riportato seri traumi su tutto il corpo e in particolare alla testa.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Via Giovanni Battista Cassinis si trova nella periferia sud-est di Milano, nei pressi della stazione Rogoredo.

Le indagini sono state affidate alla polizia locale che sta cercando di ricostruire i fatti. Inizialmente si pensava a un investimento, ma con il passare del tempo si sono fatte strada altre ipotesi.

Una è che il giovane possa essersi lanciato volontariamente dal veicolo in corsa, forse per mettersi in salvo da qualcosa o da qualcuno che percepiva come una minaccia.

O forse potrebbe essersi sporto eccessivamente dal finestrino e non essere riuscito a mantenere l’equilibrio. Un’altra ipotesi è che quanto avvenuto possa essere l’esito di un folle gioco. Non si esclude che il ragazzo possa essere stato spinto o costretto a lanciarsi.

Il caso di Trebaseleghe (Padova)

Una tragedia simile avvenne a Trebaseleghe, in provincia di Padova, nell’estate del 2022. In quell’occasione un giovane che si era sporto dal finestrino di un pick up cadde violentemente sull’asfalto mentre il veicolo stava affrontando una curva. Il ragazzo, anche lui di 19 anni, venne ricoverato in condizioni critiche con un serio trauma cranico.

Segni sulle auto posteggiate

Milano Today riporta che su alcune auto in sosta in via Cassinis sarebbero stati trovati dei segni. Potrebbe forse trattarsi di tracce lasciate dallo sportello aperto dal 19enne prima di lanciarsi.

Si indaga anche per capire chi fosse in compagnia del giovane al momento del dramma. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dall’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.