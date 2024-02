Incidente a Piccione frazione di Perugia, due persone sono morte in uno scontro frontale lungo un rettilineo

Due uomini sono morti in un incidente a Perugia, nella frazione di Piccione. Secondo la ricostruzione, i due automobilisti stavano percorrendo in direzioni opposte la strada Eugubina quando, per cause ancora da accertare, si è verificato uno scontro frontale.

Incidente a Piccione (Perugia)

Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 23 febbraio all’altezza del ristorante “Il Castellaccio”. Le vittime sono un 75enne originario di Palermo che era alla guida di una Chrysler e un perugino di 40 anni che conduceva una Fiat.

Alcuni automobilisti che hanno assistito allo scontro hanno chiamato il numero unico delle emergenze. Il posto è stato raggiunto dagli agenti della polizia municipale di Perugia, dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Piccione è una frazione di quasi 900 residenti del comune di Perugia. Si trova a nord-est del capoluogo umbro.

Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è che una delle auto possa avere improvvisamente sbandato e invaso la corsia opposta, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Nessuna ipotesi viene al momento scartata, inclusi il malore e il colpo di sonno. I rilievi sui veicoli e ulteriori indagini potranno eventualmente fornire nuovi elementi.

Ancora sangue sulle strade umbre

Domenica scorsa un’altra tragedia si è consumata sulle strade umbre: un motociclista è morto in un incidente a Ponte Felcino, non lontano da Perugia. Nell’urto, che ha coinvolto anche due auto, sono rimaste ferite 4 persone.

Le vittime della strada in Italia

Il numero dei morti e dei feriti sulle strade italiane è un bollettino di guerra. La statistica Aci-Istat più aggiornata è riferita ai dati del 2022 e parla di 165.889 incidenti nei quali hanno perso la vita 3.159 persone. I feriti sono stati 223.475.

Aci e Istat hanno inoltre stimato i costi sociali degli incidenti stradali, che nell’ultimo anno per il quale sono disponibili i dati ammontano a 18 miliardi di euro, pari allo 0,9% del Pil.

In Italia ci sono 5,4 morti sulla strada ogni 100.000 abitanti. In un caso su due a perdere la vita sono i cosiddetti “utenti vulnerabili”: pedoni, ciclisti, motociclisti e persone alla guida di monopattini elettrici.