Morto 24enne nello scontro frontale tra due auto a Caivano: incidente terribile sulla statale Sannitica

Tragico incidente nella mattinata di venerdì 23 febbraio a Caivano (Napoli): un giovane di 24 anni è morto a seguito di uno scontro frontale tra due auto. Il ragazzo è deceduto sul colpo a causa della violenza dell’impatto.

L’episodio è avvenuto sulla statale Sannitica, dopo il centro commerciale Campania a confine tra Marcianise e Caivano, secondo quanto riportato da casertanews.it.

Secondo il sito, la vittima sarebbe un cittadino casertano.

La dinamica

Sulle cause sono al lavoro i carabinieri della compagnia locale, intervenuti sul posto insieme al personale del 118.

Le due auto viaggiavano in direzione opposta.

Per il ragazzo, che era alla guida di una Fiat Panda, non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo per la violenza dell’impatto.

Un altro tragico incidente in provincia di Trento

Lo scorso mercoledì 21 febbraio, sulla strada provinciale 235 a Mezzolombardo, in provincia di Trento, un’altra persona è morta in un incidente che ha coinvolto un furgoncino e un tir.

Ad avere la peggio il conducente del mezzo di minori dimensioni, deceduto sul posto.

I soccorritori e i vigili del fuoco hanno dovuto estrarre l’uomo dalle lamiere, purtroppo senza riuscire a salvargli la vita.

La circolazione stradale sulla provinciale è stata bloccata per consentire l’intervento dei soccorritori, con notevoli disagi al traffico.