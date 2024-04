Ragazzina di 13 anni vittima di uno stupro di gruppo a Rantigny muore dopo venti giorni di agonia: 3 indagati

Aveva solo 13 anni Shanon, studentessa del collegio Simone-Veil di Cauffry (Oise) che a Rantigny è stata vittima di stupro di gruppo nel mese di marzo. Venti giorni di agonia, poi la morte. Aveva conosciuto i suoi aguzzini sui social network, poi li aveva incontrati per poi ritrovarsi all’inferno. Pochi giorni fa Shanon si è spenta per sempre in un letto d’ospedale. Tre sarebbero gli indagati per la violenza sessuale, e nel branco ci sarebbe anche un minorenne.

Shanon, 13 anni, morta dopo settimane di agonia

Da settimane Shanon era entrata in coma e il suo giovane cuore si è spento il 27 marzo. Per questo motivo presso il collegio frequentato dalla 13enne è stato attivato un servizio di supporto psicologico per i suoi compagni di scuola, traumatizzati dal drammatico epilogo della vicenda.

Cosa sia stato a ridurre la ragazzina in fin di vita è ancora da stabilire. Secondo ‘Oise Hebdo’, Shanon sarebbe stata vittima di violenza di gruppo e di un’aggressione.

Nei prossimi giorni si terranno i funerali di Shanon, mentre si prevede un corteo in onore della 13enne morta a Rantigny. Ancora, i residenti hanno organizzato una raccolta fondi per supportare i genitori della vittima.

Nel frattempo proseguono le indagini, nel corso delle quali tre sono i soggetti indagati, uno dei quali sarebbe minorenne.

Le indagini

Come ricostruisce ‘Oise Hebdo’, gli inquirenti sospettano che Shanon abbia conosciuto i suoi aguzzini sui social network. Secondo il Procuratore di Senlis Loïc Abrial, con la morte della ragazzina di 13 anni le indagini prenderanno inevitabilmente una piega diversa.

Il primo ad essere stato assicurato alla giustizia è un 19enne, il principale sospettato, ma il fermo è scattato anche per un 18enne e un minorenne, ora accusati di “omissione volontaria di prevenzione di un crimine”. Considerata la morte della vittima, gli indagati rischiano “fino a 30 anni di prigione”, sottolinea Abrial.

Lo stupro di gruppo a Rantigny

L’episodio risale al 6 marzo, ma i dettagli sull’evento sono ancora nelle mani degli inquirenti che mantengono il massimo riserbo. Secondo le prime indiscrezioni, le due parti – Shanon e gli aguzzini – si sarebbero incontrati dopo un primo contatto attraverso i social.

Il brano avrebbe attaccato la ragazzina sia ponendo in atto uno stupro di gruppo che con una vera e propria aggressione fisica. La madre di Shanon ha colto l’occasione per invitare i più giovani ad usare i social con parsimonia. Ascoltata da ‘Oise Hebdo’, ha detto: “Ci diciamo che questo può succedere solo agli altri, ma ecco, succede anche a noi”.