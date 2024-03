Minorenne condannato per lo stupro di gruppo a Palermo a 8 anni e 8 mesi di carcere col rito abbreviato

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il gup del tribunale per i minorenni ha condannato a 8 anni e 8 mesi di carcere l’unico minorenne coinvolto nel caso dello stupro di gruppo a una diciannovenne di Palermo in un cantiere abbandonato del Foro Italico, risalente al 7 luglio scorso. Il processo si celebrava col rito abbreviato.

L’arresto e la condanna del minorenne per lo stupro di gruppo a Palermo

Il minorenne condannato era stato arrestato ad agosto. Inizialmente, era stato affidato a una comunità ma, successivamente, era stato nuovamente rinchiuso al Malaspina in seguito ad alcuni commenti e video pubblicati sui social network.

A suo carico, come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, anche una chat in cui avrebbe ammesso con un amico che la diciannovenne non era consenziente.

I fatti risalgono al 7 luglio scorso e hanno avuto luogo in un cantiere abbandonato del Foro Italico a Palermo.

Il commento dell’avvocato della 19enne che ha denunciato lo stupro

Proprio all’agenzia ‘ANSA’, l’avvocato Carla Garofalo che assiste la 19enne che ha denunciato lo stupro di gruppo, ha commentato così la notizia: “Non possiamo certamente essere felici per una sentenza nei confronti di un minorenne accusato di una violenza odiosa ai danni di una ragazza di 19 anni”.

Il legale ha poi aggiunto: “La decisione del Gup del tribunale dei minorenni, superiore rispetto alla stessa richiesta dell’accusa, serve tuttavia a ristabilire la verità dopo tutte le false notizie e le infamità nei confronti della vittima di questo stupro di gruppo che qualcuno ha cercato di far passare come un rapporto consensuale”.

Gli altri accusati per lo stupro di gruppo a Palermo

Per lo stupro di gruppo nel cantiere abbandonato del Foro Italico di Palermo sono accusati anche i maggiorenni Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Samuele La Grassa ed Elio Arnao.

Tutti loro, in questo momento, sono in carcere. Come il ragazzo minorenne, anche loro hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato, che prenderà il via nel mese di aprile.

L’accusa e la difesa sullo stupro di gruppo

La vittima ha sempre ribadito di essere stata aggredita e di aver gridato “basta“, chiedendo di smettere ai suoi aguzzini.

Per gli avvocati che rappresentano i 7 imputati, invece, una testimonianza raccolta nel corso delle indagini difensive dimostrerebbe che le cose si sarebbero svolte in modo differente rispetto a quanto denunciato.