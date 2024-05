Precipita dal terzo piano a Salsomaggiore Terme dopo una lite in albergo con la compagna: grave 42enne

Un 42enne parmense è ricoverato in terapia intensiva dopo essere caduto per 9 metri di schiena dalla finestra di un hotel di Salsomaggiore Terme. Il volo di nove metri si sarebbe verificato dopo una lite con la compagna di 50 anni con cui condivideva la stanza e che ora sarebbe indagata dalla procura di Parma per lesioni gravissime.

L’episodio a Salsomaggiore Terme

I carabinieri sono al lavoro per accertare i fatti, risalenti alla serata di venerdì 24 maggio. La coppia sarebbe già nota alle forze dell’ordine e vivrebbe di lavori occasionali, in condizione di disagio economico e sociale. I due non alloggiavano nell’albergo stabilmente, ma stavano soggiornando nella struttura da qualche giorno e stando alle ricostruzioni si sarebbero spostati nuovamente a Parma nel giro di poco tempo.

All’interno dell’hotel di Salsomaggiore, come riferisca la Gazzetta di Parma, l’uomo e la donna avrebbero avuto una lite tanto animata da spingere la receptionist a chiamare i carabinieri. Arrivati sul posto i militari hanno trovato il 42enne a terra, caduto dal terzo pano della sua camera di albergo.

Il comune di Salsomaggiore Terme, teatro di un brutale femminicidio nello scorso novembre, dove si è verificata la vicenda

La lite in albergo

Durante i rilievi, gli inquirenti hanno riscontrato all’interno della stanza della coppia la presenza di vetri rotti. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nonostante non siano ancora arrivati i risultati delle analisi tossicologiche, non è da escludere al momento dell’episodio la coppia fosse sotto effetto di alcol e droghe.

Stando alle prime ipotesi formulate finora, all’apice di una colluttazione per futili motivi, la donna avrebbe spinto il compagno che non sarebbe riuscito a evitare di precipitare dalla finestra dietro di lui.

Il ricovero e le indagini

L’impatto al suolo sarebbe stato attutito dal ramo di un albero, ma non ha evitato al 42enne fratture multiple che hanno reso necessario il trasporto d’urgenza prima al pronto soccorso per poi essere trasferito al reparto di Rianimazione dell’ospedale ‘Maggiore’ di Parma.

L’uomo si troverebbe adesso in coma farmacologico con prognosi riservata: da verificare le conseguenze delle lesioni, in particolare sulla spina dorsale.

La 50enne sarebbe al momento nel carcere di Reggio Emilia in attesa delle disposizioni dell’autorità. Sempre secondo le prime ricostruzioni, la donna non avrebbe avuto l’intenzione di fare cadere volontariamente il compagno, elemento per il quale il reato contestato non sarebbe di tentato omicidio ma di lesioni gravissime.