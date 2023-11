Donna uccisa dal marito con una mazza da baseball a Salsomaggiore Terme vicino Parma: ennesimo femminicidio

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Ennesimo femminicidio in Italia: una donna di 66 anni è stata uccisa a colpi di mazza da baseball in centro a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, nelle prime ore del mattino di martedì 28 novembre.

Cosa è successo a Salsomaggiore Terme

L’episodio, riportato da ‘La Repubblica’, è avvenuto nella mattinata di martedì 28 novembre in via Trento a Salsomaggiore Terme.

La vittima è una donna di 66 anni, K. M., di origini indiane, picchiata a sangue dal marito nell’appartamento dove la coppia viveva.

I tentativi di soccorso da parte dei militari del 118, accorsi sul luogo del delitto, sono stati inutili. A lanciare l’allarme è stata una giovane donna carabiniere, non in servizio, richiamata dalla richiesta di aiuto della vittima.

La militare è intervenuta da sola e ha fermato l’autore. Poi, coadiuvata dalla pattuglia del nucleo radiomobile di Salsomaggiore, ha arrestato il marito della vittima, anche lui di nazionalità indiana. L’uomo è stato trasportato in caserma.

La donna è stata colpita più volte al corpo e alla testa, anche in strada, dopo che aveva tentato di fuggire alla violenza.

Maggiori dettagli sul femminicidio di Salsamaggiore Terme

Il ‘Corriere della Sera’ aggiunge ulteriori dettagli su quanto accaduto a Salsomaggiore Terme: ad attivare i soccorsi sono stati alcuni vicini di casa che hanno sentito le grida disperate della vittima.

All’arrivo dei sanitari, giunti sul posto con l’automedica del 118 di Fidenza e con l’ambulanza della Pubblica assistenza di Salsomaggiore, il corpo della donna giaceva insanguinato senza vita sull’asfalto.

La manifestazione a Parma contro la violenza sulle donne

Il femminicidio di Salsomaggiore Terme è avvenuto a pochi giorni dalla grande manifestazione che anche a Parma ha richiamato in piazza migliaia di persone per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.