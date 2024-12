Olivia Paladino compagna di Giuseppe Conte nei guai col fisco, i problemi con l'hotel di proprietà

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’hotel Plaza di Roma avrebbe gravi problemi finanziari. I revisori dei conti hanno potuto approvare il bilancio soltanto con riserva, a causa di un debito da 29 milioni di euro che la struttura ha accumulato negli ultimi anni. Tra le proprietarie dell’hotel c’è anche Olivia Paladino, la compagna di Giuseppe Conte.

I problemi dell’hotel Plaza

L’hotel Plaza di Roma verserebbe, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, in una grave situazione finanziaria che avrebbe portato i revisori dei conti ad approvare l’ultimo bilancio con riserva.

L’albergo di lusso avrebbe accumulato, soprattutto negli ultimi due anni, un debito di 29 milioni di euro, anche a causa di due bilanci chiusi con 4,5 e 8,2 milioni di perdite.

Fonte foto: ANSA Una delle sale interne dell’hotel Plaza durante un convegno

La società che controlla l’hotel è di proprietà delle tre figlie del fondatore Cesare Paladino, che lo hanno ereditato dopo la morte del padre. Tra loro c’è anche Olivia Paladino, la compagna dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Il ruolo di Olivia Paladino

Ad alzare ulteriormente il debito dell’hotel Plaza ci sono anche sanzioni non pagate e interessi su tasse mai versate dalla società che lo controlla, per 7,8 milioni di euro.

Una cartella esattoriale pesante che è stata consegnata allo stesso indirizzo dove Olivia Paladino vive con Giuseppe Conte, lo stesso palazzo dove ha sede legale la società che controlla l’albergo.

Olivia Paladino non si occupa però della gestione finanziaria dell’hotel, ma delle pubbliche relazioni e degli eventi. È comunque proprietaria della struttura come le sue due sorelle.

L’altra società della compagna di Conte

La speranza per l’hotel Plaza è che il Giubileo porti a Roma un numero molto alto di turisti che possano far svoltare gli affari, ma il turismo religioso solitamente non rientra nel target di un albergo di lusso.

Non è però soltanto il Plaza a dare problemi a Olivia Paladino. Anche un’altra società di sua proprietà, che ha ereditato il nome del famoso atelier di moda Sorelle Fontana, non sta andando bene.

Nell’ultimo anno, stando ai dati del Corriere della Sera, ha fatturato poco meno di 19mila euro e presenta perdite per più di 230mila euro.