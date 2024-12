Un altro albero caduto a Roma il giorno dopo la morte di Francesca Ianni, danni alla tubatura e perdita di gas

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Non si sono ancora placate le polemiche e la rabbia dei residenti per la tragica morte di Francesca Ianni, la donna di 45 anni colpita da un albero caduto a Colli Aniene, a Roma. Il giorno dopo un altro albero è crollato alla periferia della Capitale, provocando anche danni alla tubatura del gas.

Altro albero caduto a Roma

Ansa riferisce che nella mattinata di oggi, martedì 24 dicembre, un altro albero è caduto a causa del forte vento a Roma.

È accaduto in via Pievebovigliana, in zona San Basilio, alla periferia della città: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà L’albero è caduto in via Pievebovigliana, alla periferia di Roma

La pianta è crollata su un edificio, causando anche la rottura di una tubatura, con conseguente perdita di gas. I tecnici sono al lavoro per risolvere la situazione.

Il giorno prima la morte di Francesca Ianni

Fortunatamente non ci sono persone rimaste ferite o vittime. Come nel caso dell’albero crollato lunedì 23 dicembre, costato la vita a Francesca Ianni.

Ieri la 45enne stava chiacchierando con una amica, seduta su una panchina al parco Livio Labor di Colli Aniene, quando un albero è caduto all’improvviso, schiacciandola.

Una tragedia avvenuta davanti ai tre figli, che stavano giocando a pochi passi da lei.

Come sta la donna ferita

Oltre a Francesca Ianni, l’albero caduto a Colli Aniene ha schiacciato anche l’amica che si trovava con lei.

La donna, rimasta ferita, è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Umberto I. Le sue condizioni sono definite critiche nel bollettino diffuso dal policlinico.

La paziente è stata sottoposta a intervento chirurgico per la stabilizzazione delle fratture ed è attualmente ricoverata in Rianimazione con prognosi riservata.

Le indagini

In seguito alla morte di Francesca Ianni la Procura di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo, contro ignoti.

I magistrati vogliono capire se ci siano stati errori o mancanze nella manutenzione dell’albero. L’area dove è avvenuto il crollo è stata posta sotto sequestro.