Donna morta a Roma schiacciata da un albero caduto per il vento a Colli Aniene, era al parco coi tre figli

Tragedia a Roma, a pochi giorni da Natale. Una donna è morta schiacciata da un albero caduto in via Cesare Massini, a Colli Aniene, mentre era al parco Livio Labor coi suoi tre figli, tutti minorenni. Sembra che la 45enne fosse seduta su una panchina. La pianta, caduta dopo una forte raffica di vento, avrebbe travolto pure un’altra persona, ferita e trasportata in ospedale. I figli della vittima sarebbero stati affidati a un’amica della madre. Sul posto anche la polizia.

Dramma a Roma vicino al parco giochi di Colli Aniene

L’incidente, secondo quanto riferito da Repubblica, sarebbe avvenuto intorno alle ore 12 di lunedì 23 dicembre.

Nei pressi del parco giochi Livio Labor sarebbero stati presenti diversi bambini: nessuno di loro, però, sarebbe stato colpito dall’albero caduto.

Ferita l’amica della vittima

Oltre alla donna morta, una 45enne italiana che era al parco coi suoi tre figli minori, si registra anche il ferimento di una sua coetanea.

Entrambe erano sedute su una panchina.

Altri alberi caduti a Roma per il vento

Nel corso della mattinata, altri alberi o rami erano caduti in città.

Poche ore prima del dramma di Colli Aniene, tra via Collatina e via Valente c’era stato il primo ferito, causato dal crollo di una pianta su un veicolo in transito.

All’Eur allerta massima, con diversi alberi a rischio dopo la caduta di uno di loro in viale Egeo.

Giù un albero anche in via della Pisana, all’alba, così come alcuni sul litorale ad Aranova.

Il vento ha fatto cadere persino l’albero di Natale installato dal Comune di Fiumicino.

Notizia in aggiornamento…