Suicidio Franco Anelli, il rettore dell'Università Cattolica di Milano si è buttato dal sesto piano

Il rettore dell’Università Cattolica di Milano Franco Anelli è stato trovato morto nella serata di giovedì 23 maggio nel cortile interno del palazzo in cui abitava in centro città. Gli accertamenti su quanto accaduto sono in corso: la prima ipotesi è quella di un suicidio.

Le prime informazioni sulla morte di Franco Anelli

Stando a quanto riferito dall’agenzia ‘Agi’, il giurista e avvocato di 60 anni potrebbe essersi suicidato lanciandosi dal proprio appartamento. L’allarme è scattato attorno alle 22,30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso del rettore della Cattolica.

Anelli era in carica alla guida dell’ateneo con sedi a Milano, Roma, Brescia, Cremona e Piacenza dal 2013. Il suo mandato sarebbe scaduto alla fine del mese di ottobre.

Franco Anelli.

Cosa dicono i Carabinieri sulla morte di Franco Anelli

L’ipotesi del suicidio, come riportato da ‘ANSA’, ha trovato conferma nella ricostruzione dei Carabinieri, intervenuti sul posto con il medico legale, dopo gli operatori del 118, Franco Anelli si sarebbe suicidato buttandosi dal sesto piano del palazzo del centro di Milano in cui abitava.

Gli investigatori e il medico legale hanno escluso l’intervento di terze persone.

L’annuncio dell’Università Cattolica

L’Università Cattolica del Sacro Cuore ha diffuso un comunicato su quanto accaduto al rettore Franco Anelli: “Nella tarda serata di ieri (giovedì 23 maggio, ndr), nella sua abitazione milanese, il Magnifico Rettore dell’Università Cattolica professor Franco Anelli è tragicamente scomparso in circostanze in corso di accertamento. Con profonda costernazione la Comunità dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari”

Chi era Franco Anelli

Franco Anelli, nato nel 1963 a Piacenza, era un giurista e un avvocato. Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dal 2013, era al terzo mandato.

Dopo il diploma si laurea in giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano, nel 1998, è diventato Cassazionista dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in diritto commerciale e l’esame per l’accesso all’avvocatura.

Anelli ha insegnato diritto civile prima sede piacentina della Cattolica. Successivamente, dopo la nomina a rettore, aveva iniziato a seguire il corso di ‘Istituzioni di diritto privato’ a Milano. Anelli ha anche scritto diverse monografie e decine di articoli nell’ambito del diritto civile. È stato professore associato di Istituzioni di Diritto privato presso la facoltà di Economia e commercio nel 1993 e professore straordinario nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma nel 1996.

Anelli era anche Vice-Presidente della Fondazione E4Impact e tra i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRCCS e di “Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A.