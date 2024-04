Donna trovata morta in strada a Ostia: forse è stata scaraventata dalla finestra, fermato un uomo

Una donna è stata trovata morta in strada a Ostia all’alba di giovedì 4 aprile. La vittima è la 46enne italo-brasiliana Angelina Cristiane De Souza Soarez. Non si escludono anche altre piste, ma l’ipotesi privilegiata sembra quella dell’omicidio: la donna sarebbe stata defenestrata dal quarto piano di una palazzina in parte occupata.

Donna trovata morta a Ostia

La tragedia si è verificata in via Fasan. Un uomo di 41 anni di nazionalità rumena è stato fermato dalla polizia. Sul caso indagano gli investigatori del commissariato Lido intervenuti poco dopo le 5 del mattino. Quando sono arrivati sul posto la donna era ormai deceduta.

Liti frequenti

L’uomo è stato trovato dagli agenti quando sono entrati nella palazzina per raccogliere indizi. Secondo alcuni residenti raggiunti dal Corriere della Sera, il 41enne era spesso udito gridare contro la donna.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il cerchio rosso indica la zona della tragedia, via Fasan a Ostia (Roma).

Si indaga per ricostruire le ultime ore della vita della vittima, l’alibi del fermato e il movente alla base dell’ennesimo femminicidio.

Angelina Cristiane De Souza Soarez aveva precedenti per stupefacenti e il suo nome era già finito sui giornali per alcune vicende di droga: De Souza Soarez era appena stata assolta ad Ascoli Piceno in un processo per spaccio.

Perde peso l’ipotesi del gesto volontario

Come scrive il Corriere della Sera, inizialmente gli investigatori avevano ipotizzato che la donna avesse deciso di uccidersi lasciandosi cadere nel vuoto.

Con il passare delle ore la posizione del fermato si sarebbe aggravata e gli investigatori starebbero considerando con forza la pista del femminicidio. Il 41enne è stato prima condotto negli uffici della polizia per l’interrogatorio, poi in carcere in stato di arresto. Entro sabato comparirà davanti al gip per l’udienza di convalida.

Dalle prime informazioni, si tende a escludere che il 41enne di origine rumena e Angelina Cristiane De Souza Soarez avessero collegamenti con i clan della zona.