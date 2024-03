Donna uccisa dal marito a coltellate a Taurisano vicino Lecce: ferita anche la vicina, l'uomo si è consegnato

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Ennesimo caso di femminicidio avvenuto sabato 16 marzo, con protagonista una donna che è stata uccisa dal marito a Taurisano, in provincia di Lecce. L’uomo l’avrebbe accoltellata in seguito a un litigio in casa, dopodiché si sarebbe consegnato a carabinieri e polizia, intervenuti sul posto, confessando il delitto. Oltre alla vittima di circa 50 anni, l’aggressione avrebbe coinvolto anche una vicina di casa, rimasta ferita presumibilmente nel tentativo di difendere la moglie dell’uomo.

Femmicidio a Taurisano vicino Lecce: marito uccide moglie a coltellate

I fatti sarebbero accaduti nel pomeriggio di sabato, intorno alle 17,30, a Taurisano, piccolo centro del Salento, in un appartamento sito in via Luigi Corvaglia, nella zona 167 del paese. L’uomo, che si chiama Albano Galati, 56 anni, avrebbe accoltellato a morte la moglie durante una lite fra le mura di casa, in base alla prima ricostruzione di carabinieri e polizia intervenuti sul posto. Fonte foto: Tuttocittà

Il femminicidio è avvenuto a Taurisano, in provincia di Lecce Secondo quanto riportato da Quotidianodipuglia, la vittima sarebbe una donna di 49 anni, di nazionalità polacca e la coppia avrebbe 4 figli. L'uomo ha ferito anche la vicina di casa Una terza persona, inoltre, sarebbe rimasta ferita da Galati, che si sarebbe scagliato contro di lei dopo aver aggredito la moglie. Si tratterebbe di una vicina di casa, intervenuta per soccorrere la vittima, e rimasta a sua volta ferita. La donna è stata medicata sul posto dal 118, avendo riportato solo ferite di lieve entità. L'autore del delitto, all'arrivo delle forze dell'ordine, si sarebbe poi consegnato spontaneamente e avrebbe già confessato l'omicidio della moglie. Secondo indiscrezioni Albano Galati avrebbe alcuni precedenti di polizia, e la coppia si sarebbe trovata in un periodo di difficoltà economiche. Un tempo impiegato nel settore delle pulizie, l'uomo sarebbe al momento senza lavoro e avrebbe fatto ricorso quindi ai servizi sociali. Il commento del Segretario Cisl di Lecce dopo il femminicidio. "È sempre difficile e doloroso parlare della violenza subita dalle donne" ha commentato Ada Chirizzi, Segretario Generale Cisl Lecce, appreso dell'ultimo grave caso di femmicididio. "Ma quando succede cosi vicino, nel nostro territorio, tutto diventa più reale, meno ovattato, il dolore diviene palpabile, la rabbia contagiosa, la paura soverchiante". "Restano insolute innumerevoli domande, alcune più vive e pulsanti, una su tutte: era possibile evitare questa morte? Ma oggi è il giorno del lutto e del silenzio, fuori di retorica, è il momento del dolore per i suoi familiari, nei confronti dei quali esprimiamo profondo cordoglio e vicinanza" ha aggiunto Chirizzi. "Oggi è anche il giorno della nostra amarezza, da cui però trarre nuova linfa per moltiplicare il nostro impegno, non solo accanto alle donne vittime di violenza, ma anche nella prevenzione, parlando alle bambine e alle ragazze di un cambiamento possibile e necessario".