Postina apre lo sportello e colpisce un uomo in scooter: 48enne morto dopo un lungo ricovero

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

L’incidente si è verificato a Tivoli, lo scorso 7 ottobre, quando una postina ha distrattamente aperto lo sportello della vettura di servizio appena parcheggiata.

Un uomo, che passava in quel momento a bordo del suo scooter, non è riuscito ad evitare l’impatto. E dopo quasi due settimane di ricovero è deceduto.

L’incidente a Tivoli

Stando alla ricostruzione della Polizia Locale di Tivoli, intervenuta sul luogo dell’incidente nella tarda mattinata di venerdì 7 ottobre, l’incidente sarebbe frutto di una tragica fatalità.

Una vettura in dotazione alle Poste Italiane

Salvatore Allocca, 48enne che a bordo del suo scooter si dirigeva verso il suo posto di lavoro, ha improvvisamente impattato lo sportello di una vettura delle Poste, aperto proprio durante il suo transito.

Secondo gli agenti la postina, una 50enne che era appena giunta sul posto, ha aperto lo sportello senza cautela, nel momento esatto nel quale era in arrivo, sullo stesso senso di marcia, Salvatore Allocca a bordo del suo Honda Sh 150.

Il ricovero al Gemelli

In seguito all’impatto l’uomo è stato sbalzato via dal suo mezzo, schiantandosi contro una cabina elettrica disposta nelle immediate vicinanze.

All’arrivo dei primi soccorsi la situazione si è subito palesata in tutta la sua gravità. Il 48enne è stato trasportato a bordo di un’eliambulanza al Policlinico Gemelli, dov’è rimasto in prognosi riservata con varie fratture e contusioni polmonari.

Durante il ricovero l’uomo ha anche subito un delicatissimo intervento alla colonna vertebrale. Un’operazione dall’esito positivo, che aveva lasciato ben sperare familiari e amici.

Il decesso dopo undici giorni

Nonostante tutti gli sforzi perpetrati dai sanitari del policlinico “Agostino Gemelli” di Roma però, non c’è stato nulla da fare.

Salvatore Allocca, marito e padre di una bambina, è deceduto in ospedale nel primo pomeriggio del 18 ottobre, undici giorni dopo il terribile schianto.

La postina, negativa ai test alcolemici e tossicologici di rito, era stata denunciata per lesioni gravissime. Ora però, la Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.